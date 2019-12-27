Источник материала: Новости Волковыска

⚡ С 29 декабря 2019-го в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Причина подорожания – продолжающаяся тенденция роста мировых котировок нефти❗

Итак, с завтрашнего дня стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 64 копейки, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 74 копейки, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 96 копеек, а дизельное топливо оценили в 1 рубль 74 копейки.

Это двадцать восьмое изменение цен на автотопливо в 2019 году. В прошлый раз цена на топливо изменялась 22 декабря : все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».