Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

Источник материала: Виртуальный Брест

Возле торговой точки Брестского лесхоза на улице Гоголя ажиотажный спрос на колючих красавиц.





Ведь осталось всего три дня до встречи 2020 года.





Отдельные граждане, в буквальном смысле штурмуют грузовик на котором доставляется свежий товар и стараются вытащить ёлочку покрасивее.





Всё дело в цене, лесхоз продаёт символ Нового года как минимум в два раза дешевле, чем индивидуальные предприниматели.







