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Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)
29.12.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возле торговой точки Брестского лесхоза на улице Гоголя ажиотажный спрос на колючих красавиц.
Ведь осталось всего три дня до встречи 2020 года.
Отдельные граждане, в буквальном смысле штурмуют грузовик на котором доставляется свежий товар и стараются вытащить ёлочку покрасивее.
Всё дело в цене, лесхоз продаёт символ Нового года как минимум в два раза дешевле, чем индивидуальные предприниматели.
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