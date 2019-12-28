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Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

29.12.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возле торговой точки Брестского лесхоза на улице Гоголя ажиотажный спрос на колючих красавиц.

Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

Ведь осталось всего три дня до встречи 2020 года.

Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

Отдельные граждане, в буквальном смысле штурмуют грузовик на котором доставляется свежий товар и стараются вытащить ёлочку покрасивее.

Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

Всё дело в цене, лесхоз продаёт символ Нового года как минимум в два раза дешевле, чем индивидуальные предприниматели.

Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

Дешёвые живые ёлки разлетаются как горячие пирожки в Бресте (очереди как за валютой)

 
 
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  Возле торговой точки Брестского лесхоза на улице Гоголя ажиотажный спрос на колючих красавиц. Ведь осталось всего три дня до встречи 2020 года. Отдельные...
 
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