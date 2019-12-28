Источник материала: Новости Волковыска

⭐ В Министерстве финансов Беларуси опубликовали информацию об исполнении республиканского бюджета за январь-ноябрь 2019 года❗

Доходы бюджета сектора государственного управления (республиканский бюджет, местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства связи и информатизации, государственный внебюджетный фонд гражданской авиации и государственный внебюджетный фонд Департамента исполнения наказаний) за январь-ноябрь 2019 года сложились в сумме 49,1 млрд. руб., или 92,9% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 22,2 млрд. руб. (91,9%).

Поступления в бюджет:

НДС – 10,5 млрд. руб. (91,0%);

доход от внешнеэкономической деятельности – 4,3 млрд. руб. (96,8%);

налог на прибыль – 3,2 млрд. руб. (76,0%);

акцизы – 2,5 млрд. руб. (97,8%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 14,38 млрд. руб. (95,5%), в Фонд универсального обслуживания – 45,2 млн. руб. (107,6%), в Фонд гражданской авиации – 37,4 млн. руб. (143,8%), в Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,38 млн. руб. (95,0%).

По состоянию на 1 декабря 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 141,9 млн. руб.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2019 года составили 44,5 млрд. руб. (86,6%).

Расходы республиканского бюджета составили 18,4 млрд. руб. (81,7%).

На общегосударственную деятельность направлено 7,2 млрд. руб. (74,5%), на финансирование национальной экономики – 4,8 млрд. руб. (84,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 14,1 млрд. руб. (86,0%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 14,3 млрд. руб. (96,4%), Фонда универсального обслуживания – 15,9 млн. руб. (21,6%), Фонда гражданской авиации – 24,0 млн. руб. (87,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,19 млн. руб. (47,5%).

Превышение доходов бюджета сектора государственного управления над расходами (профицит) за январь-ноябрь 2019 года сложился в сумме 4,6 млрд. руб.