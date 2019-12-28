Из брестского «Динамо» ушли еще два футболиста

Бабаво выступал за клуб на протяжении трёх сезонов, став двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом республики в 2019 году.





Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.





Ранее клуб расстался с защитником Максимом Витусом, а буквально 26 декабря о свое уходе намекнул голкипер Александр Гутор, признанный в этом сезоне лучшим вратарем.





Также брестчане расстались с главным тренером Марцелом Личкой. На его место прочат Олега Дулуба или спортивного директора Сергея Ковальчука.







