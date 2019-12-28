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Узнали, что за конь гулял ночью на улице Суворова в Бресте

29.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Та или иная живность в городе - это всегда необычно. Бетон, стекло, гипермаркеты и... конь. Или например козлы. Или олени. Всегда такое привлекает внимание, и в соцсетях делятся фотографиями.

Узнали, что за конь гулял ночью на улице Суворова в Бресте

Между тем, конь наверняка вышел спокойно покушать свежей новогодней травки, пока никто не видит. Там же рядом Брестский областной ЦОР по конному спорту.

Узнали, что за конь гулял ночью на улице Суворова в Бресте

ПДД животное не нарушало, никого не трогало, спокойно питалось.

Узнали, что за конь гулял ночью на улице Суворова в Бресте

А это уже Брестская крепость, на днях. Тоже пришли подкрепиться, видите, какая сочная травка.

 
 
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  Та или иная живность в городе - это всегда необычно. Бетон, стекло, гипермаркеты и... конь. Или например козлы. Или олени. Всегда такое привлекает внимание, и в...
 
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