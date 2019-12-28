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Узнали, что за конь гулял ночью на улице Суворова в Бресте
29.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Та или иная живность в городе - это всегда необычно. Бетон, стекло, гипермаркеты и... конь. Или
Между тем, конь наверняка вышел спокойно покушать свежей новогодней травки, пока никто не видит. Там же рядом Брестский областной ЦОР по конному спорту.
ПДД животное не нарушало, никого не трогало, спокойно питалось.
А это уже Брестская крепость, на днях. Тоже пришли подкрепиться, видите, какая сочная травка.
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Та или иная живность в городе - это всегда необычно. Бетон, стекло, гипермаркеты и... конь. Или например козлы. Или олени. Всегда такое привлекает внимание, и в...
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