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Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

29.12.2019 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Оливье» – царь новогоднего стола. Так уж повелось, что «Столичный», или как его ещё называют «Зимний», салат завоевал сердца миллионов советских граждан. По оригинальному рецепту автора – французского повара Люсьена Оливье –  в состав салата входили рябчики, икра и даже раки. Хотя, насколько это правда, неизвестно. Формулу идеального блюда кулинар забрал с собой в могилу. Потому из года в год мир полнится новыми вариациями салата. Как разнообразить классический вкус «Оливье» и придать ему морской акцент, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся креветки, картофель, морковь, яблоки, яйцо, горошек, огурец и икра.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

И первое, что мы делаем – нарезаем овощи. Далее нарезаем яблоко, яйца и огурец. Засыпаем горошек. Далее добавляем соус тартар, в состав которого входят огурец, перец, зелень и каперсы.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

Но вы можете использовать любой другой соус, даже домашний майонез. Добавляем креветки, обмакивая в кунжут.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

Украшаем палочкой из слоёного теста, сливочным сыром и зеленью. И финальный штрих нашего блюда – это сушёная морковь и икра.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

Люди в материале: Вадим Парханович
 
 
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«Оливье» – царь новогоднего стола. Так уж повелось, что «Столичный», или как его ещё называют «Зимний», салат завоевал сердца миллионов советских граждан. По...
 
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