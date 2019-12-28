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«Точь-в-точь» по-медицински. Фельдшер Пирожков, медсестра Пугачёва и врач Розенбаум. Необычный концерт прошёл в 10-ой больнице
Источник материала: СТВ
«Растворилась в анатомии слов», – строка из песни Инны Афанасьевой здесь, в стенах 10-ой клинической больницы, воспринимается в прямом смысле. Врачи решили необычно встретить Новый год – яркой шоу-программой, со свойственным только им медицинским юмором и особым восприятием действительности, рассказали в программе «Минск и минчане». В считанное время улучшить жизненно важные показатели и поставить диагноз прямо на сцене? Легко!
Сейчас она – без ложной скромности, Примадонна. Другой парик, платье, туфли, пару взмахов кистью – и вуаля!
Медицинская сестра хирургического отделения №1 признаётся, что сцена для нее – это всё. На протяжении 15 лет она не только радует коллег великолепными номерами, но с удовольствием приобщает к творчеству всех желающих.
Валентина Аземша, медсестра хирургического отделения №1 УЗ «10-я ГКБ»:
Особенно врачи уважают Александра Яковлевича за то, что он их коллега.
Сергей Сорокин, врач ультразвуковой диагностики УЗ «10-я ГКБ»:
Анна Кутузова, медсестра психиатрического отделения УЗ «10-я ГКБ»:
Если юмор сочетать с отличным образом, голосом и харизмой, то это уже тянет на приз зрительских симпатий. Надо отдать должное: жюри отметило всех участников. Здесь не было победителей и проигравших – только драйв, только хорошее настроение!
Мария Бычкунова, фельдшер-лаборант КДЛ УЗ «10-я ГКБ»:
Виолетта Колошонок, председатель первичной профсоюзной организации УЗ «10-я ГКБ»:
Поддержать медицинских «звёзд» пришли не только коллеги, но и пациенты. Юмор лечит, и в 10-ой клинической больнице это знают, как нигде.
Пациентка:
Сотрудница больницы:
Татьяна Крапивина, врач-эндокринолог УЗ «10-я ГКБ»:
Ещё каких-то десять минут – и артисты переоденутся в белые халаты и поспешат к своим подопечным, разбирать стопки историй и заступать на дежурство. Но в этот час, проведённый на сцене, они были неподражаемы!
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«Точь-в-точь» по-медицински. Фельдшер Пирожков, медсестра Пугачёва и врач Розенбаум. Необычный концерт прошёл в 10-ой больнице
«Растворилась в анатомии слов», – строка из песни Инны Афанасьевой здесь, в стенах 10-ой клинической больницы, воспринимается в прямом смысле. Врачи решили необычно...
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