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Беларусь попала на карту крупнейших мировых экспортеров одежды
29.12.2019 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Согласно данным карты крупнейших мировых экспортеров одежды, по поставкам данного вида товаров за рубеж в денежном выражении Беларусь опережает Россию.Как сообщает
Судя по составленной карте, в 2018 году экспорт одежды из Беларуси в денежном выражении составил 498 млн долларов. В то же время экспорт данной продукции из России равнялся 413 млн долларам. Также меньше Беларуси экспортировала Латвия - на сумму 275 млн долларов. Зато другие страны-соседи Беларуси поставляли за рубеж одежду на большие суммы.
К примеру, Польша от подобных поставок выручила 7 млрд долларов, Литва — 731 млн долларов, а Украина - 563 млн долларов.
Топ 10 стран по экспорту одежды
1. Китай: 158 млрд долларов
Как отмечают составители карты, Стоимостной объем экспорта одежды из Китая почти в пять раз превышает объем второго по величине экспортера одежды - Бангладеш. Это не удивительно, так как Китай выигрывает всю конкурентную борьбу в общем экспорте . В частности, США сильно зависели от экспорта из Китая, который был крупнейшим поставщиком товаров в США в 2018 году, поставив их на на сумму 557,9 млрд долларов.
По данным составителей визуализации, на карту попали только страны с объемом экспорта одежды более 50 миллионов долларов.
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Согласно данным карты крупнейших мировых экспортеров одежды, по поставкам данного вида товаров за рубеж в денежном выражении Беларусь опережает Россию.
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