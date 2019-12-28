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Беларусь попала на карту крупнейших мировых экспортеров одежды

29.12.2019 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь попала на карту крупнейших мировых экспортеров одежды

Согласно данным карты крупнейших мировых экспортеров одежды, по поставкам данного вида товаров за рубеж в денежном выражении Беларусь опережает Россию.

Как сообщает Thinktanks.by, визуализация, опубликованная сайтом howmuch.net, основана на  данных ВТО за 2017-2018 годы об экспорте одежды в странах мира.

Судя по составленной карте, в 2018 году экспорт одежды из Беларуси в денежном выражении составил 498 млн долларов. В то же время экспорт данной продукции из России  равнялся 413 млн долларам. Также меньше Беларуси экспортировала Латвия - на сумму 275 млн долларов. Зато другие страны-соседи Беларуси поставляли за рубеж одежду на большие суммы.

К примеру, Польша от подобных поставок выручила 7 млрд долларов,  Литва — 731 млн долларов, а Украина - 563 млн долларов. 

Топ 10 стран по экспорту одежды

1. Китай: 158 млрд долларов
2. Бангладеш: 33 млрд долларов
3. Вьетнам: 28 млрд долларов
4. Италия: 25 млрд долларов
5. Германия: 24 млрд долларов
6. Индия: 17 млрд долларов
7. Турция: 16 млрд долларов
8. Испания: 15 млрд долларов
9. Гонконг, Китай: 14 миллиардов долларов.
10. Франция: 13 миллиардов долларов.


Как отмечают составители карты, Стоимостной объем экспорта одежды из Китая почти в пять раз превышает объем второго по величине экспортера одежды - Бангладеш. Это не удивительно, так как Китай выигрывает всю конкурентную борьбу в общем экспорте . В частности, США сильно зависели от экспорта из Китая, который был крупнейшим поставщиком товаров в США в 2018 году, поставив их на  на сумму 557,9 млрд долларов.

По данным составителей визуализации, на карту попали только страны с объемом экспорта одежды более 50 миллионов долларов. 

 
 
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Согласно данным карты крупнейших мировых экспортеров одежды, по поставкам данного вида товаров за рубеж в денежном выражении Беларусь опережает Россию.
 
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