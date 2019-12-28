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Первый суд над участниками акции протеста назначен в Пинске на 8 января

29.12.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД вызывают участников акции протеста против интеграции Беларуси и России и журналистов, которые осветили эту акцию.

Первый суд над участниками акции протеста назначен в Пинске на 8 января

Напомним, 20 декабря в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против интеграции Беларуси и России.

Через неделю, 27 декабря, протестовавших начали повестками вызывать на разговор в ГОВД, в повестке было указано, что против них ведётся административный процесс.

После опроса в милиции пинчане рассказывали, что с ними обходились вежливо. Но правоохранители объяснили, что горожане нарушили законодательство о проведении массовых мероприятий, поэтому и проводится административный процесс.

Пока известно, что Евгению Вядко и Дмитрию Тарасюку назначен суд на 8 января 2020 года. У Татьяны Кебиковой суд пройдёт 9 января 2020 года, правда, девушку ещё раз пригласили на разговор в милицию 29 декабря текущего года.

Писателя Павля Ляхновича также пригласили на повторный опрос 29 декабря.

Журналиста Виктора Ярошука и видеокорреспондента Евгения Николаевича опросили, пока без последствий.

Ещё одного нашего корреспондента Василия Мацкевича пригласили на опрос в милицию 30 декабря.

Отметим, что, как и требует законодательство, журналисты Медиа-Полесья, были обозначены бейджами, имели при себе документ, указывающий на то, что они выполняют редакционное задание.

 
 
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  В Пинский ГОВД вызывают участников акции протеста против интеграции Беларуси и России и журналистов, которые осветили эту акцию. Напомним, 20 декабря в 18.00 группа...
 
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