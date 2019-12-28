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К белорусскому «Большому брату» подключено около 100 камер

29.12.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К системе мониторинга подключены два минских вокзала и метро.

К белорусскому «Большому брату» — Республиканской системе мониторинга общественной безопасности — подключено меньше 100 камер. Об этом сказал начальник управления охраны правопорядка МВД Александр Жилинский, передает «Еврорадио».


“Процесс идёт со скрипом. Подключено три объекта: Минский железнодорожный вокзал, автовокзал и метрополитен”, — рассказал Жилинский.

Указ о создании в Беларуси тотальной автоматической системы видеонаблюдения, которая охватила бы транспортные узлы, административные здания, гостиницы и другие объекты, был принят ещё в 2013 году. В 2017 году в документах появился термин «Республиканская система мониторинга общественной безопасности». В 2018 году фирма «24х7 Паноптес» (дочернее предприятие российского IT-гиганта Synesis) выиграла конкурс по выбору технического оператора РСМОБ, предложив облачную платформу Kipod.

Планировалось, что за ближайшие пять лет к платформе будет подключено 360 тысяч камер по всей Беларуси. Но теперь разработчики Kipod говорят о 13 тысячах камер к 2021 году. Что-то пошло не так?


По словам Жилинского, собственники объектов не торопятся подключаться к РСМОБ не в последнюю очередь из-за утверждённых совмином тарифов на услуги технического оператора. Подключение одной камеры к системе стоит относительно недорого: 10 рублей, эта сумма выплачивается единоразово. А вот обработка и хранение информации с одной камеры обойдётся владельцу помещения в 103,95 рубля в месяц.

- Сейчас некоторые собственники объектов думают так: раз у меня установлено 150 камер, значит, я все их должен «отдать» в РСМОБ. Они умножают это количество на 103,95 рубля в месяц и получают очень большую сумму. Если же мы объясним, что из 150 камер к РСМОБ будут подключены всего 15-20, это облегчит процесс и финансово, и морально, — считает Александр Жилинский.

В МВД говорят, что тарифы могут быть пересмотрены.
 
 
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К системе мониторинга подключены два минских вокзала и метро.
 
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