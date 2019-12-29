Главные хитмейкеры мирового спорта в 2019-м: в топ-10 попали Хабиб, «Ливерпуль», Гвардиола и Бё
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Источник материала:
Tut.by
Хабиб Нурмагомедов выиграл после дисквалификации, Йоханнес Бё затмил Мартена Фуркада, «Манчестер Сити» в красивой борьбе обошел «Ливерпуль» в чемпионате Англии, зато «Ливерпуль» стал обладателем Кубка европейских чемпионов. SPORT.TUT.BY вспоминает героев самых ярких побед в мировом спорте в уходящем 2019 году. На следующий день после победы в финале Лиги чемпионов 2019 года «Ливерпуль» Юргена Клоппа провел в родном городе. Столь громкого успеха мерсисайдцам удалось достичь впервые с 2005 года, когда они также стали лучшими в европейском клубном футболе. И если в 2005-м они выдали великолепный финал против «Милана» с возвращением в борьбу после 0:3, то на этот раз главным подвигом «красных» на пути к трофею стал разгром «Барселоны» (4:0) в ответном матче после счета 0:3 на «Камп Ноу» в полуфинале турнира. Фото: Reuters чемпионский парад Удивительное дело: в начале января 2019-го «Сент-Луис» занимал последнее место среди 31 клуба в турнирной таблице чемпионата Национальной хоккейной лиги, а в июне именно хоккеисты этой команды подняли над головой главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. В плей-офф «блюзмены» переиграли в сериях до четырех побед «Виннипег», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Бостон». Фото: Reuters В прошлогоднем чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации также случилась сенсация. Победителем стал не «Голден Стэйт Уорриорз» или клуб, за который выступает Леброн Джеймс, а «Торонто Рэпторс». В финале плей-офф НБА «Рэпторс» переиграли как раз «Уорриорз», становившихся чемпионами трижды за пять лет. Жители «Торонто» родной команды. Казалось, будто в городе случился зомби-апокалипсис. Фото: Reuters очень громко отметили успех Финляндии на чемпионате мира по хоккею в 2019 году не удалось собрать звездный состав. Основу составили игроки среднего уровня. Внимание экспертов было приковано к молодому дарованию Каапо Какко. Он неплохо проявил себя: три гола Словакии, два гола Канаде, гол и результативная передача в ворота Дании. По итогу финны выиграли первенство мира, одолев в решающих матчах Швецию, Россию и Канаду, а на драфте-2019 Какко выбрали под вторым номером. Фото: Reuters Просто великолепно провел часть теннисного сезона с июля по октябрь Даниил Медведев (на фото — справа) из России. За это время он сыграл финалы в Вашингтоне и Монреале, взял трофей в Цинциннати, дошел до финала на US Open, выиграл титулы в Санкт-Петербурге и Шанхае. Такой темп позволил Дане подняться на четвертое место в рейтинге ATP, то есть разместиться сразу за большой тройкой — Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. Правда, на финише сезона Медведева все же обошел австриец Доминик Тим. Фото: Reuters 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (на фото — в центре) не позволила Серене Уильямс завоевать 24-й «Шлем» в карьере. В финале US Open Бьянка играла дерзко и агрессивно и по ходу встречи вела в счете 6:3, 5:1. Потом разволновалась — проиграла четыре гейма подряд. Собралась и оформила победу в матче в двух сетах. Всего в 2019-м Андрееску выиграла три крупных турнира и завершила сезон пятой ракеткой мира. Фото: Reuters Шестнадцать побед в гонках прошлогоднего розыгрыша Кубка мира по биатлону, четыре золота ЧМ-2019, Большой хрустальный глобус и четыре малых — вот только некоторые результаты норвежца Йоханнеса Бё, которые сделали его героем нашего хит-парада. Невероятно, что Бё выигрывает так часто при здравствующем Мартене Фуркаде, безоговорочном лидере семи предыдущих сезонов. Фото: Reuters Главным событием в мире единоборств стало возвращение чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из России в октагон после девятимесячной дисквалификации. В соперники Хабибу определили Дастина Порье, работягу с хорошо поставленной ударной техникой. Впрочем, уже в третьем раунде Хабиб задушил Порье и недвусмысленно намекнул, что рассчитывает на бой с кем-то посерьезнее. В следующем году Нурмагомедов схлестнется с острым на язык Тони Фергюсоном. Фото: Reuters Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, в октябре 2019-го пробежал марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) в Вене менее чем за два часа. Он стал первым спортсменом в истории, кому это удалось. Удручает лишь то, что забег состоялся в рамках промо-кампании, то есть не на соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. А, значит, результат не засчитали как официальный рекорд. Фото: Reuters
Как же похорошел «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле! На третий сезон тренера в «Сити» команда выиграла английскую Премьер-лигу с 98 очками в активе, отстав от своего достижения в сезоне 2017/18 — рекорда лиги по количеству очков — на два балла. Победу «Сити» делают легендарной успехи «Ливерпуля» — 97 очков при всего одном поражении в сезоне АПЛ и победа в Лиге чемпионов. Фото: Reuters
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SPORT.TUT.BY вспоминает героев самых ярких побед в мировом спорте в уходящем 2019 году.
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