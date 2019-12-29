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Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
Источник материала: Партизан
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии Associated Press.
Фото из открытых источников
За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.
В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли:
2. Том Брэди
3. Усэйн Болт
4. Лионель Месси
5. Майкл Фелпс
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии Associated Press.
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