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Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

30.12.2019 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии Associated Press.


Фото из открытых источников


За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.

В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли:

2. Том Брэди

3. Усэйн Болт

4. Лионель Месси

5. Майкл Фелпс
 
 
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии Associated Press.
 
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