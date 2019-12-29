Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

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За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.





В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли:





2. Том Брэди





3. Усэйн Болт





4. Лионель Месси





5. Майкл Фелпс