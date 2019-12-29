ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовер Kia Seltos дебютирует с двухлитровым двигателем

30.12.2019 10:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже сообщал о том, что в следующем году на рынок ТС выйдет новый компактный кроссовер Kia Seltos, уже прошедший сертификацию. Три недели назад корейцы обнародовали перечень доступных для новинки силовых агрегатов, а на днях озвучили стоимость версии с двухлитровым атмосферным мотором MPI.


Модификация со 149-сильным двигателем, развивающим 179 Нм крутящего момента, в продаже появится первой. Она будет доступна в комплектации Luxe с передним приводом и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT — в России стартовая цена такой версии составит 1 349 900 рублей (около 21 700 долларов в пересчете). Оснащение Seltos в таком исполнении будет включать климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые легкосплавные диски.


У дилеров первые Seltos должны появиться в начале нового года. Позже на рынок выйдут версии с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI (123 лошадиных силы) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также с 1,6-литровым турбомотором T-GDI (177 сил) в комбинации с полным приводом и преселективным 7-ступенчатым «роботом». Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом. Напомним, что сборку Seltos для рынка ТС наладили на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году на рынок ТС выйдет новый компактный кроссовер Kia Seltos, уже прошедший сертификацию - первой в продаже появится версия с двухлитровым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала вядомая прычына аварыі беларускага аўтобуса пад Псковам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика