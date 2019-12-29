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Кроссовер Kia Seltos дебютирует с двухлитровым двигателем
Источник материала: Tut.by
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Модификация со 149-сильным двигателем, развивающим 179 Нм крутящего момента, в продаже появится первой. Она будет доступна в комплектации Luxe с передним приводом и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT — в России стартовая цена такой версии составит 1 349 900 рублей (около 21 700 долларов в пересчете). Оснащение Seltos в таком исполнении будет включать климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые легкосплавные диски.
У дилеров первые Seltos должны появиться в начале нового года. Позже на рынок выйдут версии с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI (123 лошадиных силы) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также с 1,6-литровым турбомотором T-GDI (177 сил) в комбинации с полным приводом и преселективным 7-ступенчатым «роботом». Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом. Напомним, что сборку Seltos для рынка ТС наладили на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.
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В следующем году на рынок ТС выйдет новый компактный кроссовер Kia Seltos, уже прошедший сертификацию - первой в продаже появится версия с двухлитровым...
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