Кроссовер Kia Seltos дебютирует с двухлитровым двигателем

Источник материала: Tut.by

AUTO.TUT.BY уже сообщал о том , что в следующем году на рынок ТС выйдет новый компактный кроссовер Kia Seltos, уже прошедший сертификацию. Три недели назад корейцы обнародовали перечень доступных для новинки силовых агрегатов, а на днях озвучили стоимость версии с двухлитровым атмосферным мотором MPI.





Модификация со 149-сильным двигателем, развивающим 179 Нм крутящего момента, в продаже появится первой. Она будет доступна в комплектации Luxe с передним приводом и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT — в России стартовая цена такой версии составит 1 349 900 рублей (около 21 700 долларов в пересчете). Оснащение Seltos в таком исполнении будет включать климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые легкосплавные диски.





У дилеров первые Seltos должны появиться в начале нового года. Позже на рынок выйдут версии с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI (123 лошадиных силы) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также с 1,6-литровым турбомотором T-GDI (177 сил) в комбинации с полным приводом и преселективным 7-ступенчатым «роботом». Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом. Напомним, что сборку Seltos для рынка ТС наладили на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.