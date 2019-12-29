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«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дне установили елку, а сами подводные плаватели облачились в веселые карнавальные костюмы. Праздничные хороводы дополнили тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам. С собой под воду аквалангисты захватили санки, лыжи и клюшки.
Ольга Назарова, инструктор по дайвингу:
Юлия Игначкова, дайвер:
Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Зато погружение сравнивают с полетом в космос.
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«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах
Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили...
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