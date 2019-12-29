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«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

30.12.2019 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

На дне установили елку, а сами подводные плаватели облачились в веселые карнавальные костюмы. Праздничные хороводы дополнили тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам. С собой под воду аквалангисты захватили санки, лыжи и клюшки.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Ольга Назарова, инструктор по дайвингу:
Это отдельная атмосфера, совершенно другой мир. Получился праздник. Люди живут одним, у них одно увлечение – это братья и сестры.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Юлия Игначкова, дайвер:
Это необычно, это круто! Эмоции… Это невесомость, это как в космосе встретить Новый год. Можно так сравнить.

Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Зато погружение сравнивают с полетом в космос.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Люди в материале: Ольга Назарова, Юлия Игначкова
 
 
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Новости Беларуси. В полном смысле слова погрузились в новогоднюю атмосферу столичные дайверы. Праздник встречали на глубине 7 метров со всеми атрибутами, сообщили...
 
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