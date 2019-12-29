СМС-сообщениями будут извещать водителей о нарушениях

Источник материала: Вороновская газета





Превысил скорость – получил СМС. Водителей предлагают извещать о совершенных нарушениях моментальными сообщениями.

Идею, которая призвана сделать административное законодательство справедливее, рассматривают в парламенте. Сейчас много правонарушений регистрируется именно на дорогах камерами фотофиксации. Нововведение поможет дисциплинировать водителей, но при этом лишний раз их не наказывать. Напомним, в Беларуси сейчас работают над совершенствованием Кодекса об административных правонарушениях. Среди прочего, экспертной группе предстоит, как обеспечить безопасность на дорогах, но при этом упростить процедуру ответственности. Свои предложения может направить каждый в Национальный центр правовой информации до 24 января.

ont.by