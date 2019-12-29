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В Белоозерске ликвидирован пожар в кабинете учебного корпуса колледжа электротехники
30.12.2019 11:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30.12.2019 года в 04-06 в Березовский РОЧС поступило сообщение о задымлении в учебном корпусе УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники» в г. Белоозерске на ул. Энергетиков.
По прибытии подразделений
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждена мебель, закопчены стены и потолок в учебном кабинете на втором этаже. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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30.12.2019 года в 04-06 в Березовский РОЧС поступило сообщение о задымлении в учебном корпусе УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж...
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