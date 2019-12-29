В Белоозерске ликвидирован пожар в кабинете учебного корпуса колледжа электротехники

Источник материала: Виртуальный Брест

30.12.2019 года в 04-06 в Березовский РОЧС поступило сообщение о задымлении в учебном корпусе УО «Белоозерский государственный профессионально-технический колледж электротехники» в г. Белоозерске на ул. Энергетиков.





По прибытии подразделений МЧС к месту вызова установлено, что из чердачного помещения здания учебного корпуса идет дым, открытого горения нет.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждена мебель, закопчены стены и потолок в учебном кабинете на втором этаже. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.