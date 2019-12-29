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График работы организаций здравоохранения в январе
30.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В целях организации оказания медицинской помощи населению в Рождественские и Новогодние праздники утвержден график работы организаций здравоохранения Республики Беларусь в январе 2020 года.
График работы больничных и амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения г. Пинска и Пинского района в январе 2020 года:
1 января 2020 года - по графику работы в праздничный день;
2 января 2020 года - по графику работы в праздничный день;
4 января 2020 года - по графику работы в рабочий день;
6 января 2020 года - по графику работы в выходной (субботний) день;
7 января 2020 года - по графику работы в праздничный день.
Администрация УЗ "Пинская центральная поликлиника"
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В целях организации оказания медицинской помощи населению в Рождественские и Новогодние праздники утвержден график работы организаций здравоохранения...
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