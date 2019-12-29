График работы организаций здравоохранения в январе

Источник материала: Пинский Вестник

В целях организации оказания медицинской помощи населению в Рождественские и Новогодние праздники утвержден график работы организаций здравоохранения Республики Беларусь в январе 2020 года.

График работы

больничных и амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения г. Пинска и Пинского района в январе 2020 года:



1 января 2020 года - по графику работы в праздничный день; 2 января 2020 года - по графику работы в праздничный день; 4 января 2020 года - по графику работы в рабочий день; 6 января 2020 года - по графику работы в выходной (субботний) день; 7 января 2020 года - по графику работы в праздничный день.

Администрация УЗ "Пинская центральная поликлиника"