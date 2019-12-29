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График работы организаций здравоохранения в январе

30.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В целях организации оказания медицинской помощи населению в Рождественские и Новогодние праздники утвержден график работы организаций здравоохранения Республики Беларусь в январе 2020 года.

График работы больничных и амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения г. Пинска и Пинского района в январе 2020 года:

1 января 2020 года - по графику работы в праздничный день;

2 января 2020 года - по графику работы в праздничный день;

4 января 2020 года - по графику работы в рабочий день;

6 января 2020 года - по графику работы в выходной (субботний) день;

7 января 2020 года - по графику работы в праздничный день.


Администрация УЗ "Пинская центральная поликлиника"

 
 
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В целях организации оказания медицинской помощи населению в Рождественские и Новогодние праздники утвержден график работы организаций здравоохранения...
 
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