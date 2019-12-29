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При всей бедности. Итоги 20-летнего президентства Путина подвел Bloomberg
30.12.2019 11:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sm-news.ru
В отчете отмечается, что при Путине Россия в условиях скромного бюджета смогла частично восстановить свое геополитическое влияние и достичь финансового баланса. Правда, доходы населения страны при этом упали
Среди достижений Путина Bloomberg называет укрепление сотрудничества с Китаем, присоединение Крыма, поворот хода войны в Сирии, получение статуса ключевого игрока на Ближнем Востоке, продажу ЗРК С-400 входящей в НАТО Турции, а также заключение крупных оружейных и нефтяных контрактов с американским союзником — Саудовской Аравией. Кроме того, впервые за 20 лет Россия расширила свое влияние в Африке, пишет
Отмечены также и некоторые экономические успехи. Несмотря на санкции, российская экономика, по мнению аналитиков агентства, считается «одной из самых здоровых в мире». Кроме того, Россия смогла добиться технологического превосходства над США в вопросе вооружений при значительно более скромных тратах на оборону.
Однако при всех успехах, подчеркивает агентство, российская экономика во многом неэффективна. Причиной называет упор на стабильность. Из-за этого максимальный рост, на который можно рассчитывать, составляет 2%, при том что в мире средний показатель составляет 3,5%.
Еще один важнейший минус – падение доходов населения и желание молодежи уехать из страны (агентство ссылается на результаты опроса Левада-центра, согласно которому больше половины молодых россиян в возрасте 18-24 лет хотят переехать из России).
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В отчете отмечается, что при Путине Россия в условиях скромного бюджета смогла частично восстановить свое геополитическое влияние и достичь финансового баланса....
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