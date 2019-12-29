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От фейерверка до концерта духовной музыки. Куда пойти на Новый год и Рождество в Витебске
Источник материала: Tut.by
Праздничная афиша зимних праздников в Витебске не меняется уже годами. Но, может, в таком постоянстве есть своя прелесть? Все и так уже знают, куда можно пойти в городе отдохнуть, но на всякий случай мы вам напоминаем места новогодних развлечений.
31 декабря — 1 января
Площадь Победы
23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента
Площадка у КДЦ «Первомайский», микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный
1.30−3.00 — танцевально-развлекательные программы
1 января
Площадь Победы
12.00−15.00 — развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы
18.00−21.00 — развлекательная программа
7 января
Площадь Победы
12.00−15.00 — развлекательная программа, спортивные игры, конкурсы
18.00−21.00 — танцевально-развлекательная программа
Драмтеатр
15.00 — праздник духовной музыки
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00−14.00 — народный праздник
Пролетарская площадь
12.00−14.00 — рождественское представление для жителей микрорайона
Площадка у КДЦ «Первомайский»
12.00−14.00 — народное гуляние
30 декабря, 7 января
Парк Мазурино
11.00 — семейный отдых, работа пункта проката спортинвентаря
8 января
Витебская духовная семинария
11.00 — концерт духовной музыки
Пусть следующий год приносит только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе.
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Праздничная афиша на зимние праздники в Витебске не меняется уже годами. Но, может, в таком постоянстве есть своя прелесть?
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