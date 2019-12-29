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От фейерверка до концерта духовной музыки. Куда пойти на Новый год и Рождество в Витебске

30.12.2019 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздничная афиша зимних праздников в Витебске не меняется уже годами. Но, может, в таком постоянстве есть своя прелесть? Все и так уже знают, куда можно пойти в городе отдохнуть, но на всякий случай мы вам напоминаем места новогодних развлечений.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

31 декабря — 1 января

Площадь Победы

23.50−0.00 — трансляция новогоднего поздравления президента
0.00−1.00 — новогодние музыкальные фонограммы
1.00−3.00 — концертно-танцевальная программа
2.00 — фейерверк

Площадка у КДЦ «Первомайский», микрорайоны Билево-1, Медцентр, поселок Тарный

1.30−3.00 — танцевально-развлекательные программы

1 января

Площадь Победы

12.00−15.00 — развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы

18.00−21.00 — развлекательная программа

7 января

Площадь Победы

12.00−15.00 — развлекательная программа, спортивные игры, конкурсы

18.00−21.00 — танцевально-развлекательная программа

Драмтеатр

15.00 — праздник духовной музыки

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00−14.00 — народный праздник

Пролетарская площадь

12.00−14.00 — рождественское представление для жителей микрорайона

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12.00−14.00 — народное гуляние

30 декабря, 7 января

Парк Мазурино

11.00 — семейный отдых, работа пункта проката спортинвентаря

8 января

Витебская духовная семинария

11.00 — концерт духовной музыки

Пусть следующий год приносит только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С наступающим Новым годом, друзья!

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Теги: Витебск
 
 
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Праздничная афиша на зимние праздники в Витебске не меняется уже годами. Но, может, в таком постоянстве есть своя прелесть?
 
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