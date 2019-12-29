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Костусев: Узнаваемость у партии БНФ такая же, как и у команды Лукашенко

30.12.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель партии БНФ Григорий Костусев не понимает, почему на Алексея Янукевича, который объявил о своем желании баллотироваться в президенты, обрушилась волна критики.

Костусев: Узнаваемость у партии БНФ такая же, как и у команды Лукашенко
- Всегда звучали и будут звучать негативные комментарии в адрес тех, кто баллотируется в президенты, это нормально, - говорит Григорий Костусев «Белорусскому партизану». – Мы приняли решение участвовать в президентских выборах не только для того, чтобы популяризировать партию, но еще и для того, чтобы провести республиканскую кампанию по отстаиванию независимости страны. Эта тема очень важна сейчас. 

Для меня очень удивительно, что звучит критика в адрес партии БНФ и Алексея Янукевича от тех людей, которые, например, участвовали в переговорных процессах с Кремлем в 2009-2010 годах в качестве кандидатов в президенты и доверенных лиц кандидатов в президенты, которые приветствовали бы введение российских войск в Беларусь. Поэтому для нас такая критика – пустой звук. 

Партия БНФ всегда выступала за то, чтобы Беларусь была независимой страной, и мы в этом направлении будем работать и дальше. Как говорится, собака лает, а поезд едет.

А по поводу того, что Алексей Янукевич кому-то не нравится…. 

В свое время в Польше в адрес Леха Качиньского тоже звучали подобные высказывания: что и по внешнему виду он не совсем презентабельный, низкого роста, что он такой-сякой. Но он стал президентом страны, к сожалению, трагически его судьба закончилась. А его брат сейчас является главой партии, которая получила победу по всем фронтам.

Поэтому говорить о том, что Алексей Янукевич не может баллотироваться в президенты, потому что его рост кому-то не нравится… Это очень неприлично. 

Любой человек, в первую очередь, оценивается по уму, по мозгам. А с этим, поверьте, у Алексея все в порядке! Я считаю, что если бы в Беларуси были настоящие выборы, то Алексей Янукевич смог бы одержать победу и быть успешным президентом страны.


- Среди оппозиции сейчас звучит мысль про единого кандидата. Вы будете принимать участие в выборах единого?

- Мы понимаем, что одним нам будет очень сложно собрать 100 000 подписей.

Партия БНФ была одним из главных инициаторов переговорного процесса между партиями и общественными движениями по выходу на единого кандидата. 

Переговоры начались еще осенью этого года, и идут до сих пор. Это сложно. Но мы всегда за свои слова отвечаем. 

В то же время у нас есть очень красноречивый опыт, когда партия БНФ, работая на процедуру по избранию единого кандидата, в ответ получила не совсем понятные действия наших коллег с других организаций. 

И, учитывая негативный опыт минувших лет, мы готовы к тому, что и в этот раз процедура выбора единого кандидата может быть сорвана. Не по нашей вине. Вероятность развития именно такого сценария очень высока.

- Партия БНФ долгое время не могла решить проблемы оплату своего офиса. Как вы собираетесь решать экономические проблемы страны?

- Если говорить о содержании нашего офиса, то я напомню, что коэффициенты для оппозиционных партий и, например, КПБ, - разные. У нас коэффициент 3, у них – 0,1.

В последнее время партия БНФ содержит офис только благодаря поддержке людей. Это разная поддержка – от рубля до тысячи. Люди нам помогают, и я им за это бесконечно благодарен. Это очень важно – чувствовать поддержку. 

И чтобы вы еще понимали: по последним социологическим исследованиям, по известности и узнаваемости среди всех политических организаций партия БНФ имеет самый высокий рейтинг.

- На какую социологию вы сейчас ссылаетесь?

- Это социологическое исследование было проведено нашими зарубежными коллегами в начале этого года.

- Ну может же быть и отрицательная узнаваемость…

- По всем прежним исследованиям наш рейтинг был значительно ниже. Только в последнее время узнаваемость БНФ возросла в разы. И сейчас узнаваемость у партии БНФ точно такая же, как у команды Александра Лукашенко.

- Это вы сейчас без шуток говорите, на полном серьезе?

- Конечно, какие могут быть шутки! Это было специальное исследование по политическим партиям. И это является главным показателем нашей деятельности.

И то, что нам удается содержать наши офисы без всякой зарубежной поддержки, а исключительно при помощи белорусских граждан – это важно.


- Григорий Андреевич, а с чем вы пойдете на выборы? Есть какая-то конкретная серьезная программа?

- В свое время в нашей партии было очень много наработок по самым разным темам. Ясное дело, что некоторые устарели. Некоторые нужно подправлять. И мы над этим работаем. Например, осенью этого года мы разработали проект концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы работали вместе с другими организациями над этим документом. И мы направили свою концепцию в Совет министров. Пока никакой реакции – ни отрицательной, ни положительной нет. Но мы ждем, потому что ответ должен быть. Я знаю, что уровень нашей программы очень достойный.

Есть у нас и другие программы, наработки – по каждой отрасли экономики. Нам есть, что предложить народу Беларуси. 
 
 
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев не понимает, почему на Алексея Янукевича, который объявил о своем желании баллотироваться в президенты, обрушилась...
 
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