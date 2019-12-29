Источник материала: Полесская правда

Уважаемые родители!

В преддверии новогодних праздников еще раз напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых.

Ребенок может находиться вне дома в позднее время, но с совершеннолетними (родителями, взрослыми братьями или сестрами, знакомыми). Главное, чтобы родители знали, где и с кем находятся их дети.

Такие меры помогут защитить детей от преступных посягательств и уменьшить число несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений, поскольку подростки в этом возрасте наиболее подвержены плохому влиянию.



