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Напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых
30.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Уважаемые родители!
В преддверии новогодних праздников еще раз напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых.
Ребенок может находиться вне дома в позднее время, но с совершеннолетними (родителями, взрослыми братьями или сестрами, знакомыми). Главное, чтобы родители знали, где и с кем находятся их дети.
Такие меры помогут защитить детей от преступных посягательств и уменьшить число несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений, поскольку подростки в этом возрасте наиболее подвержены плохому влиянию.
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Напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых
> Уважаемые родители! В преддверии новогодних праздников еще раз напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без...
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