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Напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых

30.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уважаемые родители!

В преддверии новогодних праздников еще раз напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых.

Ребенок может находиться вне дома в позднее время, но с совершеннолетними (родителями, взрослыми братьями или сестрами, знакомыми). Главное, чтобы родители знали, где и с кем находятся их дети.

Такие меры помогут защитить детей от преступных посягательств и уменьшить число несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений, поскольку подростки в этом возрасте наиболее подвержены плохому влиянию.

Напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без сопровождения взрослых

 
 
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> Уважаемые родители! В преддверии новогодних праздников еще раз напоминаем, что детям, не достигшим 16 лет, запрещается находиться на улице с 23.00 до 6.00 без...
 
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