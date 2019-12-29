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Президент подписал указ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги: что и когда подорожает

30.12.2019 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы на 2020 год, сообщает пресс-служба главы государства. Как и в 2019 году, тарифы на ЖКУ в 2020-м повысят в два этапа. Рост тарифов не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой "двушки" с тремя проживающими. Изменения предусмотрены президентским указом № 490. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как и в нынешнем году, в 2020-м плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа — с 1 января и 1 июня. Планируется, что с 1 января 2020 года вырастут тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию, обращению с твердыми коммунальными отходами. В общей сложности — на 3,5 доллара. А с 1 июня, как ожидается, поднимут тарифы на услуги теплоснабжения — для нужд отопления и горячего водоснабжения (на 1,5 доллара).

Теперь облисполкомы и Мингорисполком должны будут утвердить новые тарифы на ЖКУ на 2020 год. Главное условие: тарифы не должны быть выше предельно допустимых, которые утвердил президент.

"В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности", — сообщает пресс-служба президента. 

За январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тысячи семей на сумму более 1,1 миллиона рублей.

В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

В 2018 году население возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тариф на 2020 год. К
 
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