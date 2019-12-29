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Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

30.12.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, что мечты сбываются под Новый год, теперь точно знают учащиеся Белорусской академии музыки. В канун праздников в их инструментальном полку прибавление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электроакустическая арфа – подарок меценатов из Украины: композитора Виктории Кохан и заслуженного деятеля искусств Романа Недзельского. Накануне инструмент передали в дар во Дворце Независимости.

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

А сегодня на большой сцене академии все возможности арфы продемонстрировала музыкальный виртуоз с мировым именем, уроженка Украины, а ныне преподаватель Королевской консерватории в Шотландии. Алина Бжезинская во время мастер-класса исполнила композиции XX и XXI веков, джаз и даже хип-хоп.

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Анастасия Уварова, учащаяся гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Для меня сегодня было очень неожиданным то, что я буду импровизировать на сцене. Если дома импровизировать – это чуть-чуть и редко, а тут на сцене, с такой великолепной арфисткой. Это большой опыт.

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Роман Недзельский, заслуженный деятель искусств Украины:
Я под впечатлением от проведения Дней украинской культуры в Республике Беларусь. Я сам увидел, какое большое внимание уделяется музыкальному образованию в Беларуси, вообще деятельность работников культуры и искусства именно в Беларуси.

Я думаю, что мы нашими усилиями совместными сможем немножко расширить географию музыкального искусства – не только Беларуси, а чтобы вся Европа, весь мир знали, какие большие таланты живут в Беларуси. Это действительно искренно, от души.

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Помочь раскрыть юные таланты. Арфу передали в дар Белорусской академии музыки в канун Нового года

Арфа, подаренная Беларуси, изготовлена во Франции в 2018 году. Благодаря электроакустической начинке, она позволяет исполнять не только классику, но и современные мотивы.

В целом 2019 год для академии музыки стал знаковым. В рамках программы «Музыкальные инструменты» идет переоснащение учебных заведений. Обеспечить учебный процесс инструментами должного уровня – инициатива и поручение главы государства. Задача – раскрыть юные таланты и помочь им пробиться на большую сцену.

Люди в материале: Роман Недзельский, Анастасия Уварова, Алина Бжезинская
 
 
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Новости Беларуси. О том, что мечты сбываются под Новый год, теперь точно знают учащиеся Белорусской академии музыки. В канун праздников в их инструментальном полку...
 
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