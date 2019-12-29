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«Не бросайте петарды в унитаз!». Сантехник рассказал, что делать, если забилась канализация

30.12.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новогодние праздники сантехники редко отдыхают — вызовы от терпящих бедствие людей могут поступить даже в новогоднюю ночь. Причины разные — это может быть и застрявший в канализации огурец, и взорванный петардой унитаз, и сорванный кран. Специалист по монтажу сантехнического оборудования рассказал, что нужно иметь дома под рукой, чтобы авария не застала вас врасплох.


Фото: trubamaster.ru

— Сантехники работают и в новогоднюю ночь, причем надбавку в «три цены» за такие вызовы не требуют, — говорит Вячеслав Авдевич. — Другое дело, что не каждый специалист встанет из-за своего праздничного стола и поедет помогать. Впрочем с некоторыми проблемами, например, засором сифона, может справиться и домохозяйка.

Опять же, многое зависит от сложности проблемы. Например, вчера мы с напарником в срочном порядке выезжали менять протекший бойлер — нельзя же человека без горячей воды оставить в Новый год. Если бы он потек в ночь с 31-го на первое, то помочь бы мы не смогли, запасной новый бойлер вряд ли у него был бы, а магазины не работают.

В Новом году чаще всего выходят из строя унитазы. И речь идет не о засорах, а об их поломках — некоторым людям (и взрослым, и детям) любопытно, а что будет, если бросить в унитаз петарду. Так вот — ничего хорошего не будет, он просто треснет. Если петарда будет мощной, то его порвет на куски. В любом случае, до его замены придется ходить по нужде к соседям. Смотрите на видео, что происходит с унитазом и не повторяйте:

— Часто бывает, когда в унитаз выбрасывают маринованные огурцы и они там застревают. Просто смыть его не получится, поэтому придется хозяину закатать рукава в прямом смысле — препятствие нужно или доставать, или пропихивать далее. В такие моменты многие жалеют, что в доме нет сантехнического троса.

В преддверии праздника многие хозяйки много готовят — жарят, варят, нарезают салаты. В кухонные раковины сливают жир, масло. Туда же попадают и пищевые остатки. Как итог — засор трубы, коллапс на кухне, хозяйка в шоке. Специалист говорит, что в первую очередь нужно прочистить сифон. Процедура не сложная и с ней не трудно справиться.

Все загрязнения, которые попадают в слив скапливаются в отстойнике сифона. Алгоритм его чистки следующий — ставим под сифон ведро и раскручиваем его. Выливаем и прочищаем все содержимое, промываем его и ставим на место. Проверяем, уходит ли вода из раковины. Если уходит, то проблема решена. Если нет, то засор находится глубже, в отводе канализации.

Для его удаления специалист рекомендует иметь дома сантехнический трос или специальное средство для прочистки труб. Второй вариант, кстати, наиболее прост. Что надо, так это засыпать в трубу нужное количество гранул (сколько и именно написано в инструкции) и залить горячей водой. Минут через 10−15 труба будет чистой.


Фото: geekcifer.ru

Это, кстати, касается и сифонов в санузлах — способы очистки одинаковы.

Если все это не помогает, то проблема может быть в канализационном стояке подъезда. В этом случае нужно вызывать аварийную службу. У них есть и специальное оборудование для прочистки, и опыт.

Что еще должно быть в хозяйстве?

Важно иметь дома телефоны аварийных служб и дежурного ЖЭСа. Обычно их на первом этаже можно найти, но лучше уж записать. Сорванный кран не будет ждать, пока вы сбегаете узнать нужный номер.

Для временного решения проблемы с протечкой трубы или радиатора подойдет «холодная сварка». Это двухкомпонентный клей — в комплект входит смешанная со смолой металлическая пыль и отвердитель. Перед ремонтом трубы их нужно просто тщательно смешать, и клей готов.

Стоит лишь знать, что трещину в пластиковой трубе этим клеем не залепить, он работает только по металлу.

Еще один вариант подлатать любую трубу в доме — использовать специальный хомут. Хомут представляет собой прорезиненную накладку со спаренной тягой, состоящей из пары винтов.


Фото: trubamaster.ru

Для самостоятельного ремонта — лучше не придумать, да и профессионалы частенько пользуются этой «палочкой-выручалочкой» — чтобы «оживить» даже самые старые трубы, по крайней мере, до их полной замены.

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Специалист по монтажу сантехнического оборудования рассказал, что нужно иметь дома под рукой, чтобы авария не застала вас врасплох.
 
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