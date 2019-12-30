Валютный прогноз 2020: сколько будут стоить доллар и евро к следующей зиме

– Основным фактором для белорусского рубля в 2019 году стало заметное укрепление российского рубля.

За год доллар к российскому рублю подешевел на 10,9%, евро снизился на 13%. Разница в этих изменениях доллара и евро к российскому рублю связана с тем, что сам евро подешевел к доллару за год на 2,4% - с 1,1450 до 1,1180.

В результате к белорусскому рублю за год доллар подешевел с 2,1598 до 2,1036, или на 2,6%.

Евро за год подешевел с 2,4734 до 2,3524 белорусского рубля, или на 4,9%.

Российский рубль, естественно, подорожал – с 3,1128 до 3,4043 белорусского рубля за 100 российских, или на 9,4%.

Рост рубля в корзине валют перевесил снижение доллара и евро. Корзина выросла к белорусскому рублю на 2,7%.

Есть несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, доллар и евро стоят к концу года дешевле, чем в его начале. Вообще это происходит, пожалуй, впервые в истории Беларуси.

Второй интересный момент – несмотря на то, что впервые евро и доллар за год подешевели, белорусский рубль все равно снизился к корзине.

В 2018 году картина была противоположной. Когда доллар и евро подорожали, российский рубль к белорусскому за год подешевел, стоимость валютной корзины снизилась к белорусскому рублю на 1,1%.

То есть вот такой парадокс. Вроде бы впервые доллар и евро дешевеют по году. Но это не лучший год для рубля. Лучший год для рубля был 2018-й.

Кстати говоря, и 2018-й, и 2019 год, хоть с разным знаком, но по сути одинаково демонстрируют, насколько высокое значение для белорусского валютного рынка играет курс российского рубля. Когда в 2018 году российский рубль к иностранным валютам падал, у нас: российский рубль – вниз, доллар и евро – вверх. Когда в 2019 году российский рубль поменял динамику и стал к иностранным валютам укрепляться, в результате у нас: российский рубль – вверх, доллар и евро – вниз.

Прогноз на 2020 год

Основной прогноз будет касаться валютной корзины. Ее стоимость будет расти пропорционально инфляции . А инфляция, скорее всего, будет расти на прогнозных уровнях, то есть на 5% за 2020 год. На столько же может вырасти и валютная корзина

И если предположить, что курс иностранных валют на внешних рынках, то есть евро к доллару, доллара к российскому рублю, сильно не изменятся, в этом случае рост корзины на 5% будет означать рост каждой валюты на 5%.

В итоге доллар может вырасти к концу года до 2,21 белорусского рубля, евро – до 2,47 белорусского рубля, а российский рубль может подорожать до 3,57 белорусского рубля за 100 российских.

Но надо иметь в виду, что неизбежные колебания на внешних валютных рынках, конечно же, внесут свои коррективы в этот прогноз. И это очень много факторов - начиная от курса российского рубля, на который действуют цены на нефть и санкции в отношении РФ, и заканчивая соотношением евро и доллара, на которые действует политика ФРС, ЕЦБ, инфляция, безработица и в США, и в еврозоне. Так что спрогнозировать в точности ситуацию на валютном рынке достаточно сложно.