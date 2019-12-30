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Самая стильная. Журнал Vogue назвал свой топ 2019 года
Источник материала: Tut.by
В 2019 году Наоми Кэмпбелл всегда выглядела стильно и изящно, будь на ней обычные вещи или наряды «от кутюр». «Кэмпбелл в значительной степени не имеет себе равных», — подчеркивает издание.
На втором месте расположилась английская актриса Джема Чан, замеченная на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах.
«Она может быть в блестках с ног до головы, но вы почувствуете, что она будет готова и к McDonald’s в конце вечера», — добавляет издание.
Третье место досталось певице Рианне.
Также в рейтинге числятся: певица Леди Гага, актриса Фиби Уоллер-Бридж, британская модель Адвоа Абоах и герцогиня Сассекская Меган Маркл.
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Журнал Vogue признал самой стильной женщиной года британскую топ-модель Наоми Кэмпбелл
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