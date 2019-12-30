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Самая стильная. Журнал Vogue назвал свой топ 2019 года

31.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году Наоми Кэмпбелл всегда выглядела стильно и изящно, будь на ней обычные вещи или наряды «от кутюр». «Кэмпбелл в значительной степени не имеет себе равных», — подчеркивает издание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

На втором месте расположилась английская актриса Джема Чан, замеченная на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gemma Chan (@gemma_chan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gemma Chan (@gemma_chan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gemma Chan (@gemma_chan)

«Она может быть в блестках с ног до головы, но вы почувствуете, что она будет готова и к McDonald’s в конце вечера», — добавляет издание.

Третье место досталось певице Рианне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Также в рейтинге числятся: певица Леди Гага, актриса Фиби Уоллер-Бридж, британская модель Адвоа Абоах и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
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Журнал Vogue признал самой стильной женщиной года британскую топ-модель Наоми Кэмпбелл
 
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