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Польша возглавила ТОП-3 соседних стран, в которых затариваются белорусы
Источник материала: Партизан
Национальный статкомитет Беларуси (Белстат) в середине ноября провел в автодорожных пунктах пропуска на границе выборочное обследование, которое показало, какие потребительские товары предпочитают ввозить белорусы и из каких стран.
Выяснилось, что ввоз товаров показал практически каждый третий житель Беларуси, который возвращался домой автотранспортом. При этом из общего числа выезжающих вывозил потребтовары также каждый третий.
По данным Белстата, белорусы предпочитают затариваться в Польше – на долю этой страны пришлось 38,4% от общего объема зафиксированного в ходе исследования ввоза товаров. На долю Украины и Литвы приходится, соответственно, 34% и 21,5% от общего объема ввезенного в день обследования потребительского импорта.
Белорусы предпочитают ввозить из соседних стран телевизоры, компьюьтеры, смартфоны. Также спросом у жителей Беларуси пользуются электроинструмент, бензопилы, шины и колеса, сантехника, автозапчасти, бытовая техника, стройматериалы, одежда и обувь. Также участники опроса сообщили, что ввозят автотопливо и продукты питания.
фото из открытых источников,
При вывозе товаров основным "рынком" для белорусского ширпотреба также является Польша (33,4% от общей стоимости вывезенных товаров). Кроме того, везут белорусы свои товары в Латвию (29,5%) и Украину (25,2%). Среди вывозимых белорусских товаров лидируют мебель, матрасы, осветительные приборы, компьютеры и средства связи, телевизоры. Также белорусы везут из страны бытовую технику, одежду, автотопливо, лекарства и продукты питания.
При этом почти 40% белорусов, которые выезжали за ее пределы страны, назвали основной целью своей поездки приобретение или продажу товаров. Основной целью иностранцев, которые посещали Беларусь, было желание увидеть родных и близких – об этом заявили 50% опрошенных.
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Национальный статкомитет Беларуси (Белстат) в середине ноября провел в автодорожных пунктах пропуска на границе выборочное обследование, которое показало, какие...
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