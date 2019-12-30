ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польша возглавила ТОП-3 соседних стран, в которых затариваются белорусы

31.12.2019 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный статкомитет Беларуси (Белстат) в середине ноября провел в автодорожных пунктах пропуска на границе выборочное обследование, которое показало, какие потребительские товары предпочитают ввозить белорусы и из каких стран.

Выяснилось, что ввоз товаров показал практически каждый третий житель Беларуси, который возвращался домой автотранспортом. При этом из общего числа выезжающих вывозил потребтовары также каждый третий.

По данным Белстата, белорусы предпочитают затариваться в Польше – на долю этой страны пришлось 38,4% от общего объема зафиксированного в ходе исследования ввоза товаров. На долю Украины и Литвы приходится, соответственно, 34% и 21,5% от общего объема ввезенного в день обследования потребительского импорта.


Белорусы предпочитают ввозить из соседних стран телевизоры, компьюьтеры, смартфоны. Также спросом у жителей Беларуси пользуются электроинструмент, бензопилы, шины и колеса, сантехника, автозапчасти, бытовая техника, стройматериалы, одежда и обувь. Также участники опроса сообщили, что ввозят автотопливо и продукты питания.


фото из открытых источников, onliner.by

При вывозе товаров основным "рынком" для белорусского ширпотреба также является Польша (33,4% от общей стоимости вывезенных товаров). Кроме того, везут белорусы свои товары в Латвию (29,5%) и Украину (25,2%). Среди вывозимых белорусских товаров лидируют мебель, матрасы, осветительные приборы, компьютеры и средства связи, телевизоры. Также белорусы везут из страны бытовую технику, одежду, автотопливо, лекарства и продукты питания.


При этом почти 40% белорусов, которые выезжали за ее пределы страны, назвали основной целью своей поездки приобретение или продажу товаров. Основной целью иностранцев, которые посещали Беларусь, было желание увидеть родных и близких – об этом заявили 50% опрошенных.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статкомитет Беларуси (Белстат) в середине ноября провел в автодорожных пунктах пропуска на границе выборочное обследование, которое показало, какие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика