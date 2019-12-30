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Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов

31.12.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Боливии в понедельник, 30 декабря, объявили нескольких зарубежных дипломатов персонами нон-грата.

Посол Мексики в Ла-Пасе Мария Тереса Меркадо, временная поверенная в делах Испании в Боливии Кристина Боррегеро, а также консул Испании в Боливии Альваро Фернандес должны покинуть страну в течение 72 часов, заявила Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса.

Дипломатический кризис возник после визита Кристины Боррегеро в посольство Мексики в Ла-Пасе. Боливийский министр внутренних дел Артуро Мурильо обвинил ее в намерении тайно вывести из посольства бывшего чиновника из правительства Моралеса, передает DW.

Официальный Мадрид отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Боливии. Подобные утверждения являются "клеветой", цель которой - нанести урон отношениям двух стран с помощью "теорий заговора", говорится в заявлении испанского правительства. Мадрид в ответ объявил персонами нон-грата трех боливийских дипломатов. Мексика также осудила "политическое" решение Боливии.

В конце октября в Боливии прошли выборы главы государства. Верховный избирательный суд, который играет в стране роль избирательной комиссии, объявил о победе действующего президента Эво Моралеса уже в первом туре. Однако предварительные результаты голосования указывали на возможность второго тура.

Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил о своей отставке. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило ушедшего в отставку президента в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.
 
 
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Власти Боливии в понедельник, 30 декабря, объявили нескольких зарубежных дипломатов персонами нон-грата.
 
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