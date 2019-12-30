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В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии
Источник материала: Партизан
В город, где распространяется заболевание, прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Власти китайской провинции Хубэй распространили сообщение о вспышке пневмонии неизвестного происхождения среди жителей города Ухани. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт, пишет
— В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом, — говорится в заявлении уханьского Городского комитета по здравоохранению.
На помощь местным медикам в Ухань уже прибыла группа специалистов Государственного комитета по делам здравоохранения.
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В город, где распространяется заболевание, прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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