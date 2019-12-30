В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

life.ru Власти китайской провинции Хубэй распространили сообщение о вспышке пневмонии неизвестного происхождения среди жителей города Ухани. Больных изолируют для недопущения распространения заболевания и ведут учёт, пишет









— В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом, — говорится в заявлении уханьского Городского комитета по здравоохранению.





На помощь местным медикам в Ухань уже прибыла группа специалистов Государственного комитета по делам здравоохранения.



