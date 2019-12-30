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Кто отбирал участников для Венского бала с Лукашенко?

31.12.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 декабря в Минске, во Дворце Независимости прошел первый в Беларуси Венский бал. Среди организаторов мероприятия были два министерства — культуры и образования. Последнее и направило на бал более 350 участников из 400, сообщает TUT.BY.



Студентов на бал номинировали учреждения образования: от крупных вузов было 10−12 человек, от менее многочисленных — 2−6 человека. Причем ребята были не только из Минска, а из всех регионов.

— В университетах выбирали лучших ребят. Это студенты — победители различных конкурсов профмастерства, ребята, которые состоят в спецфонде одаренной и талантливой молодежи, активисты, отличники учебы, спортсмены, победители различных научно-практических конференций, — рассказывает заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики — начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская.

Например, с министром иностранных дел Владимиром Макеем танцевала Мария Чечко, студентка 2 курса Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, будущий психолог-педагог. Она играет в баскетбол, участница конкурса «Мисс БГПУ-2019», волонтер нескольких университетских клубов, актриса народного театра «Тайм», модель проекта «Мельница моды» и «Belarus Fashion Week».
 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря в Минске, во Дворце Независимости прошел первый в Беларуси Венский бал. Среди организаторов мероприятия были два министерства — культуры и образования....
 
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