|
Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Источник материала: СТВ
Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире.
В конце 2019 года на экраны вышел американский телесериал «Мандалорец», являющийся составной частью вселенной «Звёздных войн». Он был тепло принят фанатами, а его персонажи вызвали бурный восторг у зрителей.
Особенной популярностью стал пользоваться малыш той же расы, что и гранд-мастер Ордена джедаев Йода. Некоторые поклонники сериала так полюбили зелёное существо, что захотели воссоздать его в объёмном виде.
Несколько месяцев назад мы показывали пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире. В конце 2019 года на экраны вышел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)