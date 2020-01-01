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Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров

02.01.2020 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире. 

В конце 2019 года на экраны вышел американский телесериал «Мандалорец», являющийся составной частью вселенной «Звёздных войн». Он был тепло принят фанатами, а его персонажи вызвали бурный восторг у зрителей. 

Особенной популярностью стал пользоваться малыш той же расы, что и гранд-мастер Ордена джедаев Йода. Некоторые поклонники сериала так полюбили зелёное существо, что захотели воссоздать его в объёмном виде. 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/kellen_paints 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/laurentidmann 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/thecakemerchantnz 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/pagodainn70 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/action_figure_andy 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/krestep.usmc 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/ginaxanadu 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/ginaxanadu 

Фанаты «Мандалорца» создают фигурки малыша Йоды. Семь примеров
Фото: instagram.com/ginaxanadu 

Несколько месяцев назад мы показывали пять игрушек, при виде которых рука тянется за кошельком.

Некоторые персонажи являются мемами – здесь подробнее

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Поклонники сериала «Мандалорец» создают фигурки малыша Йоды. Похоже, зелёное создание стало предметом обожания во всём мире.  В конце 2019 года на экраны вышел...
 
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