Лукашенко поручил создать в Беларуси фармнадзор в сфере обращения лекарств

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств – «Госфармнадзор». Соответствующий указ №499 от 31 декабря 2019 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Эта структура должна быть создана до 1 мая 2020 года. По указу, решение о ее создании принято в целях обеспечения защиты здоровья населения, гарантии качества и безопасности лекарственных средств, совершенствования лекарственного обеспечения и государственного регулирования обращения лекарственных средств.

«Госфармнадзор» будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. В их числе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Белфармация», областные предприятия «Фармация».

Ожидается, что основными задачами учреждения станут предотвращение поступления в обращение и своевременное изъятие из обращения некачественных, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об обращении лекарственных средств.