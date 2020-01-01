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Лукашенко поручил создать в Беларуси фармнадзор в сфере обращения лекарств

02.01.2020 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко поручил создать в Беларуси фармнадзор в сфере обращения лекарств
Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств – «Госфармнадзор». Соответствующий указ №499 от 31 декабря 2019 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко поручил создать в Беларуси фармнадзор в сфере обращения лекарств В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств

Эта структура должна быть создана до 1 мая 2020 года. По указу, решение о ее создании принято в целях обеспечения защиты здоровья населения, гарантии качества и безопасности лекарственных средств, совершенствования лекарственного обеспечения и государственного регулирования обращения лекарственных средств.

«Госфармнадзор» будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. В их числе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Белфармация», областные предприятия «Фармация».

Ожидается, что основными задачами учреждения станут предотвращение поступления в обращение и своевременное изъятие из обращения некачественных, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об обращении лекарственных средств.

 
 
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Соответствующий указ №499 от 31 декабря 2019 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
 
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