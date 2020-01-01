Криштиану Роналду показал, как встретил Новый год













«С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов», — подписал Криштиану Роналду опубликованные фото, на которых он целует свою невесту.





Криштиану также выложил фотографии со своей семьей. «Всегда приятно вернуться домой», — признался знаменитый футболист в подписи к фото с сестрой Катей Авейру, матерью Долорес и братом Угу Авейру с супругой.





Фотографиями с новогодней вечеринки поделилась и возлюбленная футболиста. Джорджина показала, как Криштиану закружил ее в танце, а также опубликовала пожелания своим подписчикам: «Здоровья и любви всем!»











