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Криштиану Роналду показал, как встретил Новый год

02.01.2020 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем премии Globe Soccer Awards, показал своим подписчикам в Instagram (а их у него целых 185 миллионов!), как провел новогоднюю ночь. 34-летний футболист выложил романтичные снимки с возлюбленной Джорджиной Родригес.




«С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов», — подписал Криштиану Роналду опубликованные фото, на которых он целует свою невесту.

Криштиану также выложил фотографии со своей семьей. «Всегда приятно вернуться домой», — признался знаменитый футболист в подписи к фото с сестрой Катей Авейру, матерью Долорес и братом Угу Авейру с супругой.

Фотографиями с новогодней вечеринки поделилась и возлюбленная футболиста. Джорджина показала, как Криштиану закружил ее в танце, а также опубликовала пожелания своим подписчикам: «Здоровья и любви всем!»
 
 
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Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем премии Globe Soccer Awards, показал своим подписчикам в Instagram (а их у него...
 
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