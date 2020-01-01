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Посмотрите на красивые фото солнечного столба под Минском

02.01.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день нового года, 1 января, астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке и запечатлел так называемый солнечный столб, разновидность солнечного гало.


Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

«Сегодня, в первый день нового года, небо распогодилось, и впервые за несколько недель удалось увидеть солнце и вдоволь им насладиться. Ясный день первого дня преподнес в вечернее время удивительной красоты закат и солнечный столб, который удалось сфотографировать из Ратомки!» — написал он в группе ASTROBEL TEAM.


Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Световой, или солнечный столб — это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода (ночью наблюдаются также столбы от Луны, ярких планет или от наземных источников света). Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских или столбовидных ледяных кристаллов, висящих в воздухе.

 
 
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Солнечный столб - это атмосферное явление, разновидность гало.
 
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