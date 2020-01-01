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18 летний беларус напал на милиционеров и написал манифест. Все, что о нем известно
Источник материала: KYKY>
Вчера, 1 января, в Витебской области задержали 18-летнего парня – МВД
До задержания парень написал огромный манифест. Чтобы про него узнали, 31 декабря парень выложил на YouTube ролик, в нем он представился Глебом Тихончуком и сказал: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». А потом на бумаге показал ссылку на свой телеграм-паблик, где он описал причины случившегося.
Что 18-летний беларус написал в манифесте
Редакция KYKY намеренно не даёт ссылку на паблик с манифестом, так как в нем описываются радикальные взгляды и предложения. Но мы сделали для вас краткий пересказ того, что написал Тихончук.
Манифест начинается так: «Как показало недавнее
Дальше парень пишет, что действует исходя из собственного мировоззрения, но представителей «целевой аудитории», которая бы разделила его взгляды, парень не нашел. И объясняет причины своего поступка – они связаны с его видением, как надо строить благополучное общество. Глеб критикует Европу и ее подход к демократии, который «переоценивает обывателя, ведущегося на дешевый популизм, и обесценивает интеллектуала». И рассказывает об идее создания привилегированной касты людей, которая могла бы грамотно управлять государством. По мнению парня, не все могут попасть в эту касту.
Заканчивает манифест так: «Когда-то я пообещал себе, что буду публично действовать в одиночку, если не смогу найти единомышленников до определенного времени. Единомышленников я так и не нашел. И вот мое время пришло».
Журналисты TUT.by
Что известно про автора манифеста, напавшего на милиционеров
Важно: официальной информации о случившемся нет. Личность нападавшего на РОВД, как и личность автора манифеста не подтверждена.
Журналисты «Радио Свободы»
Автору видео 18 лет, в прошлом году он закончил школу в Сморгони. Классная руководительница Елена Евгеньевна говорит о парне так: «Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной семьи. Мать работает. К сожалению, родители развелись, но сейчас таких семей много, и это не повод говорить, что ему чего-то не хватало». «Радио Свобода» пишет, что отец парня – предприниматель, владелец нескольких магазинов в Сморгони.
По словам классной руководительницы, у парня не было друзей – он поменял несколько школ до выпускного класса, с новыми одноклассниками общий язык не нашел. Был «волком-одиночкой». Но учителя им гордились, потому что приносил медали с олимпиад по истории.
Тем не менее, Елена Евгеньевна настаивает, что с парнем было сложно работать: «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе. Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, бился бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял».
Знакомые парня говорят о нем, как об агрессивном человеке: «Очень закрытый! Поэтому мы не общались, и я его не знал. Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», – рассказывает бывший одноклассник. По словам другого одноклассника, парень ходил в музыкальную школу и играл на гитаре. «Он очень умный. Побеждал на олимпиадах. Но по оценкам, что было удивительно, у него не очень хорошо все было. Он знал, как что делать, но не делал. Он тупо сидел и не писал. Всегда в школу опаздывал минут на 20, каждый день, редко, если вовремя приходил».
После школы, по неподтвержденной информации, парень поступил в Полоцкий университет.
Пока что это все, что известно о слушившемся.
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Вчера, 1 января, в Витебской области задержали 18-летнего парня – МВД сообщает, что он напал на милиционера с ножом. В телеграм-канале Nexta пишут, что парень бросил...
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