18 летний беларус напал на милиционеров и написал манифест. Все, что о нем известно

Источник материала: KYKY

Вчера, 1 января, в Витебской области задержали 18-летнего парня – МВД сообщает , что он напал на милиционера с ножом. В телеграм-канале Nexta пишут , что парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения охраны МВД (там же его задержали). Но официального подтверждения этой информации пока нет.

До задержания парень написал огромный манифест. Чтобы про него узнали, 31 декабря парень выложил на YouTube ролик, в нем он представился Глебом Тихончуком и сказал: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». А потом на бумаге показал ссылку на свой телеграм-паблик, где он описал причины случившегося.

Что 18-летний беларус написал в манифесте

Редакция KYKY намеренно не даёт ссылку на паблик с манифестом, так как в нем описываются радикальные взгляды и предложения. Но мы сделали для вас краткий пересказ того, что написал Тихончук.

Манифест начинается так: «Как показало недавнее нападение на отделение ФСБ на Лубянке, в условиях информационного голода люди начинают выстраивать крайне неправдоподобные версии произошедшего, опираясь лишь на свою богатую фантазию. Я бы хотел избежать ложных обвинений, объяснив ситуацию в этом посте. Меня зовут Глеб Тихончук, мне 18 лет. Ответственность за нападение на верхнедвинский РОВД я целиком беру на себя. К сожалению, у меня нет каких-либо соратников, помощников или советчиков».

Дальше парень пишет, что действует исходя из собственного мировоззрения, но представителей «целевой аудитории», которая бы разделила его взгляды, парень не нашел. И объясняет причины своего поступка – они связаны с его видением, как надо строить благополучное общество. Глеб критикует Европу и ее подход к демократии, который «переоценивает обывателя, ведущегося на дешевый популизм, и обесценивает интеллектуала». И рассказывает об идее создания привилегированной касты людей, которая могла бы грамотно управлять государством. По мнению парня, не все могут попасть в эту касту.

Заканчивает манифест так: «Когда-то я пообещал себе, что буду публично действовать в одиночку, если не смогу найти единомышленников до определенного времени. Единомышленников я так и не нашел. И вот мое время пришло».

Журналисты TUT.by пишут , что, судя по манифесту, парень является радикальным последователем меритократии (принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка), ноократии (вид политического устройства или социальной системы общества, которая «основана на приоритете человеческого разума»), трансгуманизма (философская концепция, которая основывается на идее улучшения физических, умственных и эмоциональных качеств человека с помощью технологий), социал-дарвинизма (идейное течение, которое декларирует принцип естественного отбора, борьбы за существование, выживания наиболее приспособленных в обществе), секуляризма (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий).

Что известно про автора манифеста, напавшего на милиционеров

Важно: официальной информации о случившемся нет. Личность нападавшего на РОВД, как и личность автора манифеста не подтверждена.

Журналисты «Радио Свободы» связались с с классными руководителем и одноклассниками парня, который разместил на Youtube обращение и взял на себя ответственность за нападение на милиционеров в Верхнедвинске.

Автору видео 18 лет, в прошлом году он закончил школу в Сморгони. Классная руководительница Елена Евгеньевна говорит о парне так: «Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной семьи. Мать работает. К сожалению, родители развелись, но сейчас таких семей много, и это не повод говорить, что ему чего-то не хватало». «Радио Свобода» пишет, что отец парня – предприниматель, владелец нескольких магазинов в Сморгони.

По словам классной руководительницы, у парня не было друзей – он поменял несколько школ до выпускного класса, с новыми одноклассниками общий язык не нашел. Был «волком-одиночкой». Но учителя им гордились, потому что приносил медали с олимпиад по истории.

Тем не менее, Елена Евгеньевна настаивает, что с парнем было сложно работать: «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе. Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, бился бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял».

Знакомые парня говорят о нем, как об агрессивном человеке: «Очень закрытый! Поэтому мы не общались, и я его не знал. Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», – рассказывает бывший одноклассник. По словам другого одноклассника, парень ходил в музыкальную школу и играл на гитаре. «Он очень умный. Побеждал на олимпиадах. Но по оценкам, что было удивительно, у него не очень хорошо все было. Он знал, как что делать, но не делал. Он тупо сидел и не писал. Всегда в школу опаздывал минут на 20, каждый день, редко, если вовремя приходил».

После школы, по неподтвержденной информации, парень поступил в Полоцкий университет.

Пока что это все, что известно о слушившемся.