ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ошибочка вышла: известный журнал в 1998 году предсказал внешность Бекхэма в 2020-м. И совсем мимо

03.01.2020 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Сети появилось фото Девида Бекхэма с внешностью, которую ему прогнозировали в 2020 году.



В номере известного журнала ForForTour за 1998 год опубликовали фото английского футболиста, предположив, как он будет выглядеть спустя 22 года - в 2020 году. Надо признать, что оригинал гораздо лучше предполагаемого образца.

Фото на своей странице в Twitter разместил пользователь с ником Ian Walker.

"Пройдемся по старым журналам. FourFourTwo 1998 года. Вот их представление о том, как Дэвид Бекхэм будет выглядеть в 2020 году", - подписал пользователь фото.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось фото Девида Бекхэма с внешностью, которую ему прогнозировали в 2020 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple побила исторический рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика