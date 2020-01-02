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Apple побила исторический рекорд

03.01.2020 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35, сообщает Financial Times (FT).




По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн. На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн.

Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость акций компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.

В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила $1 трлн.
 
 
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Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35, сообщает Financial Times (FT).
 
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