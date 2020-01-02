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Верховный лидер Ирана объявил траур по убитому генералу и пообещал жёсткую месть

03.01.2020 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А глава иранского МИД ранее называл это убийство актом международного терроризма.



Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани. Как сообщает Reuters, он также пообещал отомстить за убийство военачальника.

—Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников, — заявил Хаменеи.

США меж тем привели армию в полную боеготовность после ликвидации иранского генерала. Пентагон ранее подтвердил, что это дело рук США, причём ликвидация была совершена по указанию президента США Дональда Трампа.


Напомним, США решились убить генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США, пишет life.ru
Касем Сулеймани занимал пост командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".
 
 
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А глава иранского МИД ранее называл это убийство актом международного терроризма.
 
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