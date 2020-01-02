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В Багдаде при авианалете погиб иранский генерал Касем Сулеймани

03.01.2020 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Багдаде при авианалете погиб иранский генерал Касем Сулеймани

Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

По данным телеканала Sky News Arabia, погибшие высокопоставленные военные находились в колонне автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов, передает ТАСС.

При этом, по словам представителя иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», среди погибших пятеро были членами организации, еще двое – «гостями, прибывшими в багдадский аэропорт».

Батальон «Аль-Кудс» – одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего – генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») – коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Источники в американской администрации подтвердили Reuters, что Соединенные Штаты нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде.

По данным источника Agence France-Presse в иракских силах безопасности, в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада погибли по меньшей мере восемь человек.

«Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с грузовым терминалом, взорвав две машины», – цитирует AFP заявление иракских военных. По их информации, обстрелы были направлены против колонны шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби».

Ранее сообщалось, что ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада.

Напомним, 29 декабря США нанесли удары по союзникам Башара Асада в Сирии и Ираке. После этого 31 декабря сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде, в итоге посол США в Багдаде «покинул Ирак в неизвестном направлении».

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Ираке, пообещав наказать Тегеран за гибель людей и причиненный ущерб. В ответ Иран пригрозил «нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам».

 
 
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Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения...
 
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