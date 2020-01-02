Прямые линии в январе 2020

Источник материала: Навiны Камянеччыны

3 января с 9.00 до 11.00 по телефону 2-36-58 по вопросам регистрации актов гражданского состояния вас проконсультирует начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома

ПОДЛЕССКАЯ Тамара Максимовна.

4 января с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте (80162) 21-31-21 будет консультировать управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета

ХВАЛЬКО Георгий Николаевич.

4 января с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам производственной сферы, экономики, торговли, предпринимательства и сферы услуг будет консультировать заместитель председателя Каменецкого районного исполнительного комитета

МИХАЛЬЧИК Александр Петрович.

8 января с 09.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 на вопросы касательно предпринимательства и малого бизнеса ответит начальник отдела экономики райисполкома

САВЧУК Надежда Вячеславовна.

9 января с 09.00 до 11.00 вопросы земельного законодательства можно обсудить по телефону 2-37-83. На прямой линии будет дежурить начальник отдела землеустройства райисполкома

ЯКИМОВИЧ Мария Леонтьевна.

11 января с 09.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи с вами готов обсудить заместитель председателя райисполкома

ПОКАЛО Андрей Витальевич.

11 января с 9.00 до 12.00 часов по телефону в Бресте (8 0162) 21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

На вопросы ответит заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим Иванович.