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Прямые линии в январе 2020

03.01.2020 09:59 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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3 января с 9.00 до 11.00 по телефону 2-36-58 по вопросам регистрации актов гражданского состояния вас проконсультирует начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома

ПОДЛЕССКАЯ Тамара Максимовна.

4 января с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте (80162) 21-31-21 будет консультировать управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета

ХВАЛЬКО Георгий Николаевич.

4 января с 9.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 по вопросам производственной сферы, экономики, торговли, предпринимательства и сферы услуг будет консультировать заместитель председателя Каменецкого районного исполнительного комитета

МИХАЛЬЧИК Александр Петрович.

8 января с 09.00 до 11.00 по телефону 2-34-06 на вопросы касательно предпринимательства и малого бизнеса ответит начальник отдела экономики райисполкома

САВЧУК Надежда Вячеславовна.  

9 января с 09.00 до 11.00 вопросы земельного законодательства можно обсудить по телефону 2-37-83. На прямой линии будет дежурить начальник отдела землеустройства райисполкома

ЯКИМОВИЧ Мария Леонтьевна.          

11 января с 09.00 до 12.00 по телефону 2-12-43 вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи с вами готов обсудить заместитель председателя райисполкома

ПОКАЛО Андрей Витальевич.

11 января с 9.00 до 12.00 часов по телефону в Бресте (8 0162) 21-31-21 состоится «прямая телефонная линия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

На вопросы ответит заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

ОЛЬШЕВСКИЙ Вадим Иванович.

 
Теги: Брест
 
 
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3 января с 9.00 до 11.00 по телефону 2-36-58 по вопросам регистрации актов гражданского состояния Сообщение Прямые линии в январе 2020 появились сначала на Информационный...
 
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