Apple может выпустить сразу два iPhone 9

Источник материала: Tut.by

Известный точной информацией о гаджетах Apple ресурс MacRumors со ссылкой на DigiTimes рассказал , что компания может представить сразу две версии преемника iPhone SE.



На фото оригинальный iPhone SE

Ранее утверждалось, что в 2020 году Apple представит только один смартфон с LCD-экраном, который станет продолжением нынешнего iPhone SE. Анонс этого устройства ожидается в марте, его могут назвать iPhone 9. Скорее всего, аппарат получит самый мощный процессор производителя — Apple A13 — и при этом внешне будет напоминать iPhone 8 с физической клавишей Home. Ориентировочная цена гаджета — 450−500 долларов.

Теперь сообщается, что и этот аппарат обновят ближе к концу года (или началу 2021-го). У него будет увеличенный экран на 5,5−6,1 дюйма, но ожидать OLED-матрицы в нем не стоит — все также будет использоваться LCD-панель.

Напомним: презентация топовых смартфонов Apple, вероятно, произойдет в сентябре. Компания покажет четыре аппарата с OLED-матрицами диагональю от 5,4 до 6,7 дюймов. Их цена, вероятно, окажется не ниже стоимости нынешних iPhone 11 Pro, которые продаются за тысячу и более долларов. А с учетом того, что новинки смогут работать с 5G-сетями, они могут оказаться еще дороже.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние аппараты Apple: