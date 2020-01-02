XVI Рождественский международный турнир по хоккею на приз Президента стартует в Минске

Источник материала: Вороновская газета





XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартует сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА

Турнир, организаторами которого выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, привлекает на трибуны большое количество болельщиков. Впервые в истории выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке «Чижовка-Арены», — Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Кроме самих ледовых баталий, во время турнира проходит благотворительная акция Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси «Рождественская традиция». Впервые она состоялась в 2013 году. С тех пор оказана благотворительная помощь семи социально-педагогическим центрам Минска, детскому дому семейного типа Минского района и детскому дому №5 в Минске, Детскому городку Ленинского района столицы, детской деревне «Истоки», Радошковичской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату №2 для детей с нарушениями зрения и детскому дому №7 «Семь Я» в Минске. В этом году представители команд посетят воспитанников четырех детских домов семейного типа Фрунзенского района белорусской столицы. Этим детским домам уже оказана материальная помощь на сумму Br32 тыс. от Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси.

Самый первый главный приз Рождественского турнира был разыгран в 2005 году. Матчи проходили 6-9 января в Минске на двух площадках — во Дворце спорта и Ледовом дворце по ул.Притыцкого. В соревновании участвовали хоккеисты Беларуси, Австрии, Российской Федерации, Словакии, Украины, Финляндии, Швеции и Чехии. В финале в столичном Дворце спорта хоккейная команда Президента Беларуси оказалась сильнее соперников из России (11:5). Третье место досталось хоккеистам Чехии. В завершение турнира Президент Беларуси Александр Лукашенко был награжден призом Международной федерации хоккея за большой вклад в развитие этого вида спорта.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 12 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

XVI Рождественский турнир любителей хоккея стартует матчем Украина — Швейцария . Соревнования примет многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс «Чижовка-Арена». Сегодня в 13.00 на лед большой площадки выйдут команды Украины и Швейцарии. В 13.30 на малой арене сыграют хоккеисты Китая и ОАЭ.

Первый день турнира продолжится вечерними поединками. В 17.30 состоится торжественная церемония открытия, а в 19.00 на главной площадке «Чижовка-Арены» хоккейная команда Президента Беларуси встретится со сборной Международной федерации хоккея (IIHF). В заключительном поединке первого игрового дня в 19.30 на малой арене сыграют хоккеисты Германии и сборной Балтии.

В составе сегодняшних соперников белорусов заявлены представители Канады, США, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Ирландии, Израиля, Мексики, Польши, Словакии, Украины, России, Кувейта. В сборной IIHF и других командах сыграют хоккеисты, выступавшие в клубах НХЛ, КХЛ, сильнейших дивизионах своих чемпионатов и национальных сборных своих стран.

На первом этапе соревнований 12 команд распределены на четыре группы: А — Беларусь, сборная IIHF, США; В — Китай, ОАЭ, сборная Балкан; С — Украина, Швейцария, Финляндия; D — сборная Балтии, Германия, Россия. После финиша группового раунда 6 января пройдут полуфиналы, а 7 января состоятся поединки за главный приз и бронзу.

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