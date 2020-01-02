|
В Светлогорске пьяный водитель, пытаясь припарковаться, разбил шесть машин
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске водитель кроссовера пытался припарковаться и повредил шесть авто. Момент ДТП попал в объектив установленных во дворе камер видеонаблюдения. Подробности
ДТП произошло ночью 2 января на улице Стефановского. Водитель въехал во двор, не справился с управлением и зацепил несколько припаркованных авто. А через какое-то время переехал уже на другую стоянку. Попытался припарковаться — и снова промахнулся.
Со слов очевидцев, сотрудники ГАИ задержали мужчину, по предварительным данным, он был пьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со слов очевидцев, сотрудники ГАИ задержали мужчину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)