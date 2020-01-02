ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорске пьяный водитель, пытаясь припарковаться, разбил шесть машин

03.01.2020 10:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске водитель кроссовера пытался припарковаться и повредил шесть авто. Момент ДТП попал в объектив установленных во дворе камер видеонаблюдения. Подробности сообщает «Светлогорский автоканал».


ДТП произошло ночью 2 января на улице Стефановского. Водитель въехал во двор, не справился с управлением и зацепил несколько припаркованных авто. А через какое-то время переехал уже на другую стоянку. Попытался припарковаться — и снова промахнулся.

Со слов очевидцев, сотрудники ГАИ задержали мужчину, по предварительным данным, он был пьян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со слов очевидцев, сотрудники ГАИ задержали мужчину.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине завершилась Республиканская акция «Безопасный новый год»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика