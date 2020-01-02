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Этот парень из Новогрудка за год изменил свою жизнь и говорит, что каждый так может

03.01.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для Александра Ермоловича из Новогрудка 2019-й стал временем перемен. За год 27-летний инженер-технолог сбросил больше 45 килограмм, завязал с курением, отказался от алкоголя и поделился своей историей на YouTube-канале Sashka Borsch.


Фото: из личного архива Александра

— Я простой парень, — рассказывает GO.TUT.BY Александр. — И моя история началась с того, что в январе 2019-го я решил взвеситься. Еще пошутил: «Не сломаются ли весы?».

Цифра оказалась шокирующей — 132 килограмма при росте 196 см. Молодой человек говорит, что всегда был полным, но такая отметка на весах стала отражаться и на настроении, и на самочувствии.

Худеть с января Саша решил сам: изучил вопрос в интернете и сразу стал работать над рационом, выбрав для себя тактику периодического голодания и подсчета килокалорий. Начал с того, что уменьшил порции, а потом стал разбираться: оказалось, что в некоторых продуктах совсем не та калорийность, которая представлялась ему раньше! Полностью Саша не отказался ни от одного продукта, но количество высококалорийных — к примеру, сала — сильно уменьшил. Зато, например, выяснилось, что блюда вроде тушеной капусты со свининой не пугают числом калорий.

— Параллельно начал ходить 10−15 тысяч шагов в день. Уже эти два изменения дали результат — вес стал уходить по 5−7 кг в месяц. Это придавало уверенности в себе и дополнительную мотивацию.


Фото: из личного архива Александра. Промежуточный результат

Только после того, как сбросил 30 килограмм, парень приступил к тренировкам. Дома постепенно появилось все, что нужно для домашнего спортзала: турник, гантели, скамейка. Через время возникло еще одно препятствие: курение, которому Александр «посвятил» 10 лет жизни, стало тормозить тренировочный процесс. Тогда Саша принял решение бросить курить, а позже и распрощался с алкоголем.

Сейчас он весит 87 килограмм, но с работой над собой не завязал: тренируется по собственно выработанной схеме — либо три дня подряд и потом день отдыхает, либо занимается через день.

Парень уверен, что за один год его жизнь в корне изменилась. Цель похудеть привела и к другим изменениям — новой системе ценностей и новому увлечению: своим опытом житель Новогрудка сейчас делится на YouTube.

Пять советов от Александра для тех, кто решил начать новую жизнь с 1 января

Ответьте на вопрос: «Довольны ли вы своей жизнью?». Если что-то не устраивает (даже в шутку) — ищите способы, как сделать лучше. Это касается не только внешнего вида, но и материального положения.

Поставьте неоспоримую цель. И вы должны в нее верить и твердо к ней идти. Если что-то от нее отвлекает — уберите это «что-то» со своего пути. Возможно, оно для вас менее значимо и тянет назад.

Помните: цель может измениться. Например, вы хотели похудеть до 100 килограмм, а потом решили взять другую метку — это нормально, когда цель становится амбициознее.

Записывайте, что хотите сделать, особенно если это касается тренировок. Организм нужно постоянно удивлять, поэтому пробуйте разные схемы и процессы, не давайте себе скучать во время занятий.

Выбирайте достойный пример для подражания. Часто люди не меняются, потому что ищут кого-то хуже себя и оправдывают свои слабости. Нужно ориентироваться на то, что нужно вам, и менять себя, а не смотреть на других.

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Выбирайте достойный пример для подражания и ставьте неоспоримые цели - 27-летний парень рассказывает, как изменить свою жизнь за год.
 
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