Названа опасность слишком долгого и слишком короткого сна

Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно спят более 11 часов или менее 4 часов, страдают от фиброза легких в 2−3 раза чаще тех, кто спит по 7−8 часов в сутки. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Naked-Science .



Фото: pixabay.com

Фиброз — это разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений. Как правило, эта патология является следствием продолжительного воспалительного процесса. Фиброз приводит к постепенной утрате функций пораженного органа: например, при фиброзе легких наблюдается легочная недостаточность.

Основные причины фиброза — токсическое воздействие медицинских препаратов, травмы, облучение и инфекционный процесс. Однако авторы нового исследования считают, что на развитие фиброза легких может влиять сбой биологических часов организма. Связь между ненормальной продолжительностью сна и фиброзом легких аналогична по силе другим известным факторам риска для этого заболевания.

Слишком короткий сон (4 и менее часов в сутки) на регулярной основе удваивает риск развития фиброза легких, а слишком длинный (11 часов и более) — повышает этот риск в три раза. Повышение риска также было отмечено у людей, работающих в ночные смены, и у пациентов с нормальной средней продолжительностью сна, которые ложились спать очень поздно. На биохимическом уровне этот факт ученые объясняют изменяющейся экспрессией одного из так называемых часовых генов — REVERBα. Белок, кодируемый этим геном, опосредованно влияет на синтез коллагена мезенхимальными клетками, что способствует образованию рубцов.

«Легочный фиброз — это крайне разрушительное состояние, которое в настоящее время неизлечимо, — говорит один из авторов исследования Джон Блейкли из Манчестерского университета. — Поэтому открытие того факта, что биологические часы играют ключевую роль [в развитии этой патологии], открывает новые пути к лечению и профилактике этого состояния».

По словам ученых, необходимо дальнейшее исследование связи между фиброзом и продолжительностью сна, чтобы установить максимально точные причины развития патологии.