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Нуждающиеся сотрудники госСМИ смогут построить квартиры в доме в Чижовке по 630 долларов за метр
Источник материала: Tut.by
«Минскстрой» построит в Чижовке дом на 132 квартиры, 50 из которых достанется нуждающимся работникам государственных СМИ. Цена за квадрат — от 1300 рублей, сообщается в проектной декларации в газете «
Дом будет находится в новом микрорайоне Чижовка-6а и будет представлять собой МАПИДовскую «свечку» на 19 этажей (серия М111−90). Располагаться он будет вот тут:
82 квартиры в нем предназначаются для очередников районов Минска. Остальные 50 будут предложены сотрудникам государственных СМИ, в том числе Национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы.
Стоимость «квадрата» общей̆ площади жилых помещений с внутренней отделкой для нуждающихся составляет 1 332,15 рубля (около 630 долларов) для нормируемой площади жилого помещения. А это по 15 «квадратов» на каждого члена семьи для очередников и по 20 — для многодетных.
Остальная площадь будет считаться уже по 1 980,00 рубля (около 940 долларов) за квадратный метр.
Грубо говоря, семья из трех человек сможет рассчитывать на 45 «квадратов» по цене 630 долларов за метр. А это как раз «однушка» в МАПИДовской «свечке» М111−90.
Начало строительства жилого дома — 20 ноября 2019 года. Предполагаемый̆ срок ввода в эксплуатацию — 28 февраля 2021 года.
Всего в Чижовке-6а появится 8 новостроек двух серий МАПИДа. Это все будет жилье для нуждающихся.
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Это будет 19-этажная МАПИДовская «свечка».
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