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Сколько стоит "дружба с русскими"?
Источник материала: Партизан
Вопрос о продлении соглашений о размещении российских военных баз на территории Беларуси должен был быть решен еще в 2019 году. Но его решение перенесли на этот год. Что это значит и возможен ли вариант, что соглашения продлены не будут?
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31-го декабря Министерство обороны Беларуси
Но практически за год до этого заявления министр А. Равков
Т.е. двусторонний план в части переговоров о продлении соглашений о размещении российских военных объектов на нашей территории не выполнен.
Причина тому, скорее всего, проста и решение это не от военных зависит. Полагаю, что данные российские объекты являются предметом торга в текущих вопросах «углубленной интеграции» с РФ. Поскольку вопрос по "интеграции" окончательно пока не решен, то будет и задержка с принятием решения о пролонгации соглашений.
На мой взгляд, соглашения будут продлены при любых исходах «интеграции». Для России в настоящее время РЛС «Волга» уже не столь критична (например, недавно заступила на боевое дежурство
Тем более, что у РФ
Вопрос сейчас только в цене, возможно, что в соглашения внесут дополнения, касающиеся, например, платы за аренду земельных участков и т.п.
В контексте текущей обстановки по «интеграции» и возможного визита госсекратря США М. Помпео стоит напомнить
«Только за уничтожение ганцивечской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси были обещаны 10 миллиардов долларов. Заявление мое было немедленное и однозначное: я дружбой с русскими не торгую».
Изменилось ли что-то на сей счет за 24 года? Увидим уже скоро...
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Вопрос о продлении соглашений о размещении российских военных баз на территории Беларуси должен был быть решен еще в 2019 году. Но его решение перенесли на этот год....
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