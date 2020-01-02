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В Польше вспышка опасного для людей птичьего гриппа - на границе с Беларусью
Источник материала: Партизан
На востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, за один день умерли не менее 25 тысяч индюков. Причиной смерти птиц называют птичий грипп.
По информации
Полиция уже начала блокировать доступ в пострадавшие районы для людей из других районов. Как вирус попал на пострадавшие фермы, пока неизвестно.
Осложнить борьбу с вирусом могут дикие птицы: из-за аномально теплой погоды перелетные птицы еще не улетели на юг. Есть риск, что они распространят болезнь.
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На востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, за один день умерли не менее 25 тысяч индюков. Причиной смерти птиц называют птичий грипп.
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