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Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года
Источник материала: Партизан
Последнюю декаду ушедшего года по Москве развозили новогодние подарки от Лукашенко. Обеспечение чаркой-шкваркой российских лоббистов белорусского правителя обошлось в немалую сумму.
Иллюстрационное фото
В большой продуктовый набор к новогоднему столу собрали сало, колбасу, сыр, конфеты, клюкву в сахаре, хрен, горчицу, хлеб, бутылку самогона в плетеной упаковке, фирменный шоколад без сахара.
«По самым скромным подсчетам одна корзинка стоит около $150 и весит 12 кг», - сообщил телеграм-канал
Среди адресатов известные друзья-лоббисты Семьи Лукашенко - Гуцериев, Греф, Рапота, Семья Чайки, Кадыров, Степашин, Зюганов, Косачев, Карасин, Швыдкой, Гусман, Торкунов, чета Кузьминов-Набиуллина, Сунгоркин, Громыко, патриарх Кирилл и др. Всего более 300 адресатов.
«Подарки поскромней получили от белорусского посольства представители «пятой колонны» Лукашенко в Москве из университетов, исследовательских центров и медиа», - сообщил канал.
Кстати, согласованный за 3 часа до Нового года протокол о цене на поставляемый в Беларусь газ на 2 месяца 2020 года (январь-февраль) канал Незыгарь охарактеризовал не иначе как «гуманитарные поставки газа в Беларусь».
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Последнюю декаду ушедшего года по Москве развозили новогодние подарки от Лукашенко. Обеспечение чаркой-шкваркой российских лоббистов белорусского правителя...
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