Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года









В большой продуктовый набор к новогоднему столу собрали сало, колбасу, сыр, конфеты, клюкву в сахаре, хрен, горчицу, хлеб, бутылку самогона в плетеной упаковке, фирменный шоколад без сахара.





«Незыгарь» . Говорится, что несколько человек получили по мешку картошки из усадьбы Лукашенко в праздничной упаковке. Но это, видимоЮ преувеличение. «По самым скромным подсчетам одна корзинка стоит около $150 и весит 12 кг», - сообщил телеграм-канал. Говорится, что несколько человек получили по мешку картошки из усадьбы Лукашенко в праздничной упаковке. Но это, видимоЮ преувеличение.





Среди адресатов известные друзья-лоббисты Семьи Лукашенко - Гуцериев, Греф, Рапота, Семья Чайки, Кадыров, Степашин, Зюганов, Косачев, Карасин, Швыдкой, Гусман, Торкунов, чета Кузьминов-Набиуллина, Сунгоркин, Громыко, патриарх Кирилл и др. Всего более 300 адресатов.





«Подарки поскромней получили от белорусского посольства представители «пятой колонны» Лукашенко в Москве из университетов, исследовательских центров и медиа», - сообщил канал.





Кстати, согласованный за 3 часа до Нового года протокол о цене на поставляемый в Беларусь газ на 2 месяца 2020 года (январь-февраль) канал Незыгарь охарактеризовал не иначе как «гуманитарные поставки газа в Беларусь».