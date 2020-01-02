ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года

03.01.2020 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Последнюю декаду ушедшего года по Москве развозили новогодние подарки от Лукашенко. Обеспечение чаркой-шкваркой российских лоббистов белорусского правителя обошлось в немалую сумму.

Лукашенко обеспечил чаркой-шкваркой нужных людей в Москве в канун Нового года
Иллюстрационное фото


В большой продуктовый набор к новогоднему столу собрали сало, колбасу, сыр, конфеты, клюкву в сахаре, хрен, горчицу, хлеб, бутылку самогона в плетеной упаковке, фирменный шоколад без сахара.

«По самым скромным подсчетам одна корзинка стоит около $150 и весит 12 кг», - сообщил телеграм-канал «Незыгарь». Говорится, что несколько человек получили по мешку картошки из усадьбы Лукашенко в праздничной упаковке. Но это, видимоЮ преувеличение.

Среди адресатов известные друзья-лоббисты Семьи Лукашенко - Гуцериев, Греф, Рапота, Семья Чайки, Кадыров, Степашин, Зюганов, Косачев, Карасин, Швыдкой, Гусман, Торкунов, чета Кузьминов-Набиуллина, Сунгоркин, Громыко, патриарх Кирилл и др. Всего более 300 адресатов.

«Подарки поскромней получили от белорусского посольства представители «пятой колонны» Лукашенко в Москве из университетов, исследовательских центров и медиа», - сообщил канал.

Кстати, согласованный за 3 часа до Нового года протокол о цене на поставляемый в Беларусь газ на 2 месяца 2020 года (январь-февраль) канал Незыгарь охарактеризовал не иначе как «гуманитарные поставки газа в Беларусь».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последнюю декаду ушедшего года по Москве развозили новогодние подарки от Лукашенко. Обеспечение чаркой-шкваркой российских лоббистов белорусского правителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австрии определён состав коалиционного правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика