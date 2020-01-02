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В реке Свислочь в Минске нашли сумку с останками человека

03.01.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы.



В четверг, 2 января, в милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили в реке очистительные работы, сообщает МВД в своем telegram-канале.

Они рассказали, что извлекли из водоема спортивную сумку, в которой находились останки конечностей человека.

К месту происшествия cразу выбыла следственно-оперативная группа, а также руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Других подробностей пока нет. 
 
 
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Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы.
 
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